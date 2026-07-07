Лионель Месси стал легендой еще в 9 лет: взрослые оставались на тренировках, чтобы посмотреть на него

·51·Спорт
Лионель Месси стал легендой еще в 9 лет: взрослые оставались на тренировках, чтобы посмотреть на него

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира Лионель Месси начал свой путь к величию задолго до академии «Барселоны». Аргентинский нападающий еще в детстве стал настоящей легендой на улицах своего родного города Росарио и в системе клуба «Ньюэллс Олд Бойз». Его талант был настолько велик, что даже профессиональные футболисты основной команды жертвовали своими планами и временем отдыха, чтобы посмотреть на игру «маленького волшебника». Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Бывший футболист «Ньюэллс Олд Бойз» Матиас Фондато в интервью изданию талкСПОРТ вспомнил те времена. По его словам, несмотря на то, что Месси было всего девять лет, весь клуб был поражен его мастерством. Фондато отметил, что когда он только присоединился к основной команде, все опытные игроки оставались на стадионе после тренировок, чтобы посмотреть на игру юного Месси, прежде чем принять душ и отправиться в отель.

«Машина 87-го года» и сравнение с Марадоной

Молодежная команда, в которой выступал Лионель Месси, в то время была известна как «Машина 87-го года». Эта команда не проигрывала ни разу на протяжении трех лет, громя всех своих соперников. По словам Матиаса Фондато, действия Лионелья на поле были такими же удивительными, как и сейчас, разница была лишь в его физических данных.

«Он был очень маленьким, но на поле против сверстников играл с умом взрослого человека. Трудно было предсказать, кем именно он станет в будущем, но уже в том возрасте он кардинально отличался от любого ребенка, которого мы когда-либо видели», — говорит Фондато. Именно в те времена местные болельщики начали сравнивать его с легендарным Диего Марадоной.

Интересно, что Лионель Месси в 1993 году лично наблюдал за дебютным матчем Диего Марадоны в составе «Ньюэллс Олд Бойз» на стадионе. Вскоре после этого девятилетний Месси демонстрировал различные трюки с мячом для болельщиков в перерывах матчей на стадионе «Эстадио Марсельо Бьелса», а весь стадион скандировал его имя.

Историческое наследие и сегодняшний день

Хотя Месси не провел ни одного официального матча на профессиональном уровне за «Ньюэллс Олд Бойз», его влияние в Аргентине останется навсегда. Переехав в Испанию, он сумел переписать историю мирового футбола. Даже сегодня его товарищи по команде, в частности звезда «Барселоны» и сборной Испании Педри, называют тот факт, что Месси до сих пор играет на столь высоком уровне, «невероятным».

Для Матиаса Фондато эта история, начавшаяся на улицах Росарио, логически завершилась в 2022 году на зеленых полях Катара. По его мнению, победа Месси на чемпионате мира стала последним и самым важным кусочком великого пазла, который начал собирать тот самый девятилетний «маленький волшебник». Сегодня Лионель Месси продолжает поражать миллионы болельщиков своей многолетней карьерой.

Лионель МессиАргентинаНьюэллс Олд БойзИстория ФутболаРосарио
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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