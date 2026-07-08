Meta представила новый генератор изображений на базе искусственного интеллекта под названием Мусе

Корпорация Meta продолжает расширять свои возможности в области искусственного интеллекта. Был официально анонсирован новый генератор изображений Мусе Имаге, разработанный подразделением Meta Суперинтеллигенке Лабс. Этот инструмент позволяет пользователям создавать высококачественные и креативные изображения на основе текстовых запросов за считанные секунды. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот проект, известный во внутренних кругах под кодовым названием «Манго», будет интегрирован в приложение Meta AI, Instagram Сториес и платформы WhatsApp. Согласно сообщению TechCrunch, новая функция предоставляется обычным пользователям совершенно бесплатно. Это позволяет пользователям Meta создавать контент непосредственно в социальной сети, не прибегая к сторонним платным сервисам.

Особенность генератора Мусе Имаге заключается в том, что он не только рисует изображения с нуля, но и помогает пользователям с помощью специальных «пресетов» (готовых шаблонов), если им не хватает идей. Эта функция была внедрена для ускорения творческого процесса и создания удобства для пользователей, которые еще не научились работать с искусственным интеллектом.

Широкие возможности и практическое применение

Новая модель не ограничивается только развлекательными целями. В видеороликах, представленных Meta, показано, что с помощью Мусе можно планировать дизайн интерьера для Facebook Маркетплаке или создавать рекламные макеты. Например, пользователь может визуализировать с помощью искусственного интеллекта, как диван, который он хочет купить, будет смотреться в его гараже.

Также Мусе Имаге обладает функциями редактирования. С его помощью можно выполнять следующие действия:

Удаление лишних людей или объектов с фотографии;

Моделирование фотографии пользователя на фоне исторических памятников;

Создание функциональных КР-кодов с уникальным дизайном;

Подготовка уникальных фильтров и эффектов для Instagram Сториес.

Эта новость важна и для пользователей из Узбекистана, так как Instagram и WhatsApp являются самыми популярными платформами в нашей стране. Теперь местные создатели контента и представители малого бизнеса смогут готовить визуальные материалы для своих продуктов без использования сложных программ для графического дизайна.

По данным Meta, использование сервиса Мусе для повседневных нужд будет бесплатным, однако после достижения определенного лимита от пользователей может потребоваться подписка. Компания также подтвердила, что в настоящее время работает над видеогенератором под названием Мусе Видео. Это позволит в будущем создавать с помощью искусственного интеллекта и короткие видеоролики.