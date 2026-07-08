ЧМ-2026. Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти

·80·Спорт
ЧМ-2026. Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти

В последнем матче 1/8 финала ЧМ-2026 сборные Швейцарии и Колумбии не смогли забить голы в течение 120 минут игрового времени.

Победитель определился в серии пенальти. В ней Швейцария одержала победу со счетом 4:3 и стала соперником Аргентины в четвертьфинале.

За 120 минут счет так и не был открыт

Основное время матча прошло в равной борьбе. Несмотря на то, что обе команды создавали опасные моменты, ворота остались в неприкосновенности.

В двух дополнительных таймах футболисты также не смогли забить гол. В результате судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти.

Швейцария оказалась сильнее в серии пенальти

В серии 11-метровых ударов швейцарские футболисты продемонстрировали хладнокровие.

В итоге они победили со счетом 4:3 и вышли в четвертьфинал ЧМ-2026. Колумбия же покинула турнир после равного поединка.

Теперь соперник — Аргентина

За путевку в полуфинал Швейцария поборется с действующим чемпионом — Аргентиной.

Аргентина в 1/8 финала обыграла Египет со счетом 3:2. Теперь на следующем этапе турнира ожидается напряженное противостояние между двумя командами.

ЧМ-2026. 1/8 финала

Швейцария — Колумбия 0:0

Серия пенальти: 4:3

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес (Мухайм, 71), Закария (Видмер, 87), Фройлер (Амдуни, 103), Джака, Джашари (Соу, 46), Ридер, Эмболо (Иттен, 87), Ндой (Варгас, 90+2).

Колумбия: Варгас, Муньос, Лукуми (Мина, 119), Пуэрта, Мохика, Санчес, Родригес (Кинтеро, 66), Ариас, Лерма (Риос, 82), Диас, Суарес (С. Эрнандес, 82).

Предупреждения: Джака, 51; Закария, 59; Мухайм, 105 — Суарес, 60; Санчес, 95.

Швейцария теперь готовится к одному из самых тяжелых испытаний на турнире — матчу против Аргентины.

ШвейцарияКолумбияАргентинаЧемпионат мира 2026Египет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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