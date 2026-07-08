Лионель Месси: «Аргентина никогда не сдается»

·39·Спорт
Лионель Месси: «Аргентина никогда не сдается»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими мыслями после драматической победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026.

Несмотря на то, что действующие чемпионы уступали со счетом 0:2, они сумели переломить ход встречи и вырвать победу — 3:2. Месси особо отметил волю своей команды и то, что они боролись до конца.

«Это был очень тяжелый матч»

Для Аргентины противостояние с Египтом оказалось даже сложнее, чем ожидалось. По ходу игры команда вновь столкнулась с серьезными трудностями.

«Мы очень рады, что вышли в следующий этап. Это был очень тяжелый матч. Нам снова пришлось нелегко, но таков чемпионат мира — здесь не бывает легких игр», — сказал Месси.

Месси отметил характер команды

Аргентина сумела отыграться, проигрывая с разницей в два мяча.

По словам Месси, этот результат еще раз доказал, что команда никогда не сдается и борется до последних минут.

«Наша команда никогда не сдается и всегда борется до конца. Игра, которую показала сборная Аргентины, — это настоящее невероятное событие», — добавил он.

Суперкамбэк вывел Аргентину в четвертьфинал

Египет вел в матче со счетом 2:0. Однако аргентинцы забили три гола в заключительной части встречи и вырвали победу.

Таким образом, подопечные Лионелья Скалони получили путевку в четвертьфинал.

Месси забил свой 8-й гол на турнире

В матче против Египта Месси стал автором своего восьмого гола на ЧМ-2026.

39-летний капитан не только вывел свою команду в следующий этап, но и в очередной раз доказал, что остается одним из ведущих футболистов турнира.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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