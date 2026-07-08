Альваро Арбелоа назначен главным тренером «Фулхэма»

·2·Спорт
Альваро Арбелоа назначен главным тренером «Фулхэма»

Клуб «Фулхэм» официально объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера команды.

43-летний испанский специалист подписал с лондонским клубом трехлетний контракт, который рассчитан до лета 2029 года.

«Фулхэм» официально подтвердил назначение

В официальном заявлении клуба подчеркивается, что приход Арбелоа на новую должность был встречен с удовлетворением.

«Клуб рад объявить о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером “Фулхэма”», — говорится в сообщении.

Контракт рассчитан до 2029 года

Арбелоа достиг соглашения с «Фулхэмом» сроком на три года. Контракт будет действовать до лета 2029 года.

Руководство клуба планирует построить долгосрочный проект с новым тренером, что видно по сроку действия контракта.

Тренерская карьера началась в системе «Реала»

После завершения карьеры футболиста Альваро Арбелоа начал свой тренерский путь в молодежных командах «Реала».

Как отмечается в сообщении клуба, в прошлом сезоне он дошел до работы с основным составом мадридской команды.

«Фулхэм» начинает новый этап

Лондонский клуб завершил сезон Английской Премьер-лиги 2025/2026 на 11-м месте.

Теперь перед Арбелоа стоит задача улучшить результаты команды и вывести «Фулхэм» в борьбу за более высокие позиции.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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