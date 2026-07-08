21-летний парень отказался от мечты о доме и купил билеты на Чемпионат мира вместе с дедушкой

Многие молодые люди считают покупку дома или накопление средств на будущее одной из своих главных целей. Однако 21-летний житель Англии Джейкоб Аллмендингер решил оставить в своей жизни незабываемые воспоминания. Он потратил сбережения, которые копил несколько лет на покупку жилья, чтобы отправиться со своим 80-летним дедушкой Джеффом на Чемпионат мира по футболу, проходящий в Северной Америке.

Как сообщает издание BBC, Джейкоб, проживающий в городе Норт-Ферриби, с 16 лет откладывал деньги на первоначальный взнос за дом — ему удалось накопить около 10 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 13 тысяч долларов. Но с приближением Чемпионата мира он решил направить эти средства на совершенно иную цель.

По словам Джейкоба, именно дедушка привил ему любовь к футболу. С самого детства они вместе смотрели матчи, поддерживая сборную Англии и клуб «Халл Сити». Поэтому увидеть Чемпионат мира вживую вместе с дедушкой было одной из его самых больших мечтаний.

Молодой человек говорит, что ничуть не жалеет о своем решении.

«Я нисколько не жалею о своем выборе. Деньги можно накопить снова, а такие воспоминания выпадают раз в жизни», — говорит Джейкоб.

К настоящему моменту дедушка и внук уже посетили Нью-Йорк, Филадельфию, Атланту и Майами, успев прочувствовать атмосферу Чемпионата мира. Они делятся самыми яркими моментами поездки в социальных сетях, привлекая внимание множества пользователей.

Джейкоб отмечает, что после смерти бабушки футбол стал для них еще более важным связующим звеном. Эта поездка стала не просто просмотром матчей, а ценным временем, проведенным вместе, и семейным воспоминанием на всю жизнь.

80-летний Джефф также не скрывает, что поступок внука глубоко тронул его.

«Иметь такого внука, как Джейкоб, — огромное счастье для меня. Конечно, все мои внуки замечательные, но я никогда не забуду то, что он сделал для меня», — сказал он.

Эта история вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где многие поддержали выбор Джейкоба. По мнению пользователей, дом можно купить и позже, а ценность таких незабываемых моментов, проведенных с близкими людьми, невозможно измерить деньгами.