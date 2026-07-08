ЧМ-2026. Определились все пары четвертьфинала
На чемпионате мира завершились матчи 1/8 финала, стали известны все команды, вышедшие в четвертьфинал.
На следующем этапе болельщиков ждет ряд напряженных противостояний. Особый интерес вызывают матчи Испания — Бельгия и Норвегия — Англия.
Франция померится силами с Марокко
Четвертьфинальную стадию откроет матч между национальными сборными Франции и Марокко.
Встреча начнется в ночь с 9 на 10 июля в 01:00 по ташкентскому времени.
Следующий соперник Норвегии — Англия
В четвертьфинале Норвегия выйдет на поле против Англии.
Поединок между двумя командами назначен на ночь с 10 на 11 июля в 00:00. От этой пары ожидается острый и бескомпромиссный футбол.
В центральном матче сойдутся Испания и Бельгия
В одном из самых примечательных матчей четвертьфинала национальные сборные Испании и Бельгии поборются за путевку в полуфинал.
Игра стартует в ночь с 11 на 12 июля в 02:00 по ташкентскому времени.
Аргентина против Швейцарии
Действующий чемпион Аргентина в четвертьфинале встретится со Швейцарией.
Если Аргентина в 1/8 финала победила Египет благодаря суперкамбэку, то Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти.
Встреча начнется утром 12 июля в 06:00.
Расписание матчей четвертьфинала
Франция — Марокко — 10 июля, 01:00;
Норвегия — Англия — 11 июля, 00:00;
Испания — Бельгия — 12 июля, 02:00;
Аргентина — Швейцария — 12 июля, 06:00.
Теперь в борьбе за звание чемпиона мира осталось всего восемь команд. Каждый матч решит судьбу путевки в полуфинал.
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