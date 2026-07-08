ЧМ-2026. Определились все пары четвертьфинала

На чемпионате мира завершились матчи 1/8 финала, стали известны все команды, вышедшие в четвертьфинал.

На следующем этапе болельщиков ждет ряд напряженных противостояний. Особый интерес вызывают матчи Испания — Бельгия и Норвегия — Англия.

Франция померится силами с Марокко

Четвертьфинальную стадию откроет матч между национальными сборными Франции и Марокко.

Встреча начнется в ночь с 9 на 10 июля в 01:00 по ташкентскому времени.

Следующий соперник Норвегии — Англия

В четвертьфинале Норвегия выйдет на поле против Англии.

Поединок между двумя командами назначен на ночь с 10 на 11 июля в 00:00. От этой пары ожидается острый и бескомпромиссный футбол.

В центральном матче сойдутся Испания и Бельгия

В одном из самых примечательных матчей четвертьфинала национальные сборные Испании и Бельгии поборются за путевку в полуфинал.

Игра стартует в ночь с 11 на 12 июля в 02:00 по ташкентскому времени.

Аргентина против Швейцарии

Действующий чемпион Аргентина в четвертьфинале встретится со Швейцарией.

Если Аргентина в 1/8 финала победила Египет благодаря суперкамбэку, то Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти.

Встреча начнется утром 12 июля в 06:00.

Расписание матчей четвертьфинала

Франция — Марокко — 10 июля, 01:00;

Норвегия — Англия — 11 июля, 00:00;

Испания — Бельгия — 12 июля, 02:00;

Аргентина — Швейцария — 12 июля, 06:00.

Теперь в борьбе за звание чемпиона мира осталось всего восемь команд. Каждый матч решит судьбу путевки в полуфинал.