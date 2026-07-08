Land Rover Дефендер обновлен: версия Вертекс для города и новый двигатель В8

Легендарный британский бренд внедорожников Land Rover представил пакет масштабных обновлений для одной из своих самых популярных моделей — Дефендер. В центре внимания — новая комплектация Вертекс, адаптированная для городской среды, и значительные изменения в технических характеристиках. Ожидается, что новая модель привлечет внимание водителей, предпочитающих современный городской стиль жизни, не только своим внешним видом, но и внутренним комфортом. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Как сообщает издание Autocar, версия Дефендер Вертекс открывает новую страницу в шестилетней истории модели. Эта версия получила облик премиального городского кроссовера, а не традиционного внедорожника. Автомобиль отличается значительно увеличенной решеткой радиатора, окрашенными в цвет кузова накладками на пороги и изящным спойлером на крыше. В стандартной комплектации устанавливаются 22-дюймовые диски с алмазной проточкой, однако по желанию клиенты могут выбрать и 20-дюймовые варианты.

Революционные изменения в интерьере

Модель Дефендер 110 теперь получила новую шестиместную конфигурацию. В этой системе в каждом ряду расположено по два сиденья, а во втором ряду установлены специальные «капитанские» кресла. Эти сиденья оснащены более толстой мягкой обивкой и функцией регулировки наклона спинки. Отсутствие среднего сиденья во втором ряду не только создает больше пространства для ног пассажиров, но и увеличивает место для багажа.

Директор бренда Марк Кэмерон отметил, что версия Вертекс расширяет привлекательность модели Дефендер, делая ее еще более доступной для покупателей, использующих автомобиль в повседневной городской жизни. Что касается цен, то Дефендер 90 Вертекс начинается от 92 635 фунтов стерлингов, а за версию Дефендер 130 с самой длинной базой придется заплатить 104 440 фунтов стерлингов.

Обновления в линейке двигателей

Концерн JLR (Jaguar Land Rover) также пересмотрел систему двигателей автомобиля. Одним из важнейших изменений стал вывод из эксплуатации многолетнего компрессорного двигателя АДж В8. Кроме того, мощность 4,4-литрового двигателя В8, поставляемого BMW, была снижена с 626 до 533 л.с. для соответствия экологическим стандартам Евро6е-бис. Это немного замедлило время разгона автомобиля от 0 до 100 км/ч — с 3,8 до 4,2 секунды.

Тем не менее, инженерам удалось сохранить крутящий момент двигателя на уровне 553 фунт-фут. По словам представителей компании, несмотря на снижение мощности, благодаря обновленной выхлопной системе звук двигателя В8 стал более выразительным и «настоящим». Также в линейку двигателей была добавлена мягкая гибридная система (милд хйбрид) П380 мощностью 375 л.с.

На рынке Узбекистана модели Land Rover Дефендер традиционно пользуются высоким авторитетом. Новая версия Вертекс может стать отличным выбором для клиентов, предпочитающих премиальные внедорожники, особенно в таких крупных городах, как Ташкент. Обновленные гибридные версии автомобиля обеспечивают баланс между топливной экономичностью и экологическими требованиями.

В целом, обновленный Дефендер предлагает следующие основные изменения: