Энцо Фернандес: «Я мечтал об этом голе три года»

·43·Спорт
Энцо Фернандес: «Я мечтал об этом голе три года»

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес поделился своими эмоциями после решающего гола в ворота Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.

По словам футболиста, он мечтал о таком моменте почти три года — с момента проведения чемпионата мира в Катаре.

«Это большая честь для меня»

Энцо Фернандес забил победный для Аргентины гол на последних минутах матча. Полузащитник подчеркнул, что этот момент занимает особое место в его карьере.

«Честно говоря, я мечтал об этом голе почти три года, с самого чемпионата мира в Катаре. Благодарю Всевышнего за возможность пережить такие моменты. Это большая честь для меня», — сказал Фернандес.

Энцо выразил благодарность товарищам по команде

Несмотря на то, что в матче против Египта сборная Аргентины оказалась в сложной ситуации, команда боролась до конца и совершила суперкамбэк.

Фернандес считает, что этот результат был достигнут благодаря сплоченности и сильному характеру команды.

«У нас потрясающая команда, которая никогда не сдается и продолжает бороться, несмотря на трудности и испытания».

«Мы всегда вместе»

Аргентинский футболист отметил, что поддержка товарищей по команде, тренерского штаба и болельщиков сыграла важную роль в победе.

«Я благодарен своим товарищам по команде, тренерскому штабу, всем, кто болеет за нас здесь, и всем нашим соотечественникам в Аргентине. Это еще один важный шаг вперед», — сказал он в интервью официальному сайту ФИФА.

Победа вывела Аргентину в четвертьфинал

Гол Энцо Фернандеса на последних минутах принес Аргентине волевую победу над Египтом и путевку в четвертьфинал.

Теперь действующих чемпионов ждет еще более серьезное испытание, но, по словам Энцо, эта команда готова бороться до конца в любой ситуации.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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