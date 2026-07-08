Энцо Фернандес: «Я мечтал об этом голе три года»
Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес поделился своими эмоциями после решающего гола в ворота Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.
По словам футболиста, он мечтал о таком моменте почти три года — с момента проведения чемпионата мира в Катаре.
«Это большая честь для меня»
Энцо Фернандес забил победный для Аргентины гол на последних минутах матча. Полузащитник подчеркнул, что этот момент занимает особое место в его карьере.
«Честно говоря, я мечтал об этом голе почти три года, с самого чемпионата мира в Катаре. Благодарю Всевышнего за возможность пережить такие моменты. Это большая честь для меня», — сказал Фернандес.
Энцо выразил благодарность товарищам по команде
Несмотря на то, что в матче против Египта сборная Аргентины оказалась в сложной ситуации, команда боролась до конца и совершила суперкамбэк.
Фернандес считает, что этот результат был достигнут благодаря сплоченности и сильному характеру команды.
«У нас потрясающая команда, которая никогда не сдается и продолжает бороться, несмотря на трудности и испытания».
«Мы всегда вместе»
Аргентинский футболист отметил, что поддержка товарищей по команде, тренерского штаба и болельщиков сыграла важную роль в победе.
«Я благодарен своим товарищам по команде, тренерскому штабу, всем, кто болеет за нас здесь, и всем нашим соотечественникам в Аргентине. Это еще один важный шаг вперед», — сказал он в интервью официальному сайту ФИФА.
Победа вывела Аргентину в четвертьфинал
Гол Энцо Фернандеса на последних минутах принес Аргентине волевую победу над Египтом и путевку в четвертьфинал.
Теперь действующих чемпионов ждет еще более серьезное испытание, но, по словам Энцо, эта команда готова бороться до конца в любой ситуации.
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