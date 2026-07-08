В долине ночью произошло землетрясение

·56·Узбекистан
В долине ночью произошло землетрясение

На территории Джалал-Абадской области Кыргызской Республики глубокой ночью было зафиксировано землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в Джалал-Абадской области, примерно в 291 километре к юго-востоку от города Ташкента. Об этом сообщила соответствующая сейсмологическая служба.

Согласно данным, землетрясение произошло 8 июля 2026 года в 00:54:41. Координаты эпицентра приходятся на точки 41,19 с.ш. и 72,69 в.д.

Подземные толчки ощущались и в районах Ферганской долины Узбекистана. В частности, в Пахтаабадском районе сила землетрясения составила 2–3 балла, расстояние до эпицентра составило 33 километра.

Также в Избасканском районе (48 км), Андижанском районе (49 км), Кургантепинском районе (50 км), городе Ханабад (50 км), Джалалкудукском районе (51 км), Учкурганском районе (51 км), а также в городе Андижан (54 км) землетрясение ощущалось с силой 2 балла.

Согласно дополнительным сейсмологическим данным, магнитуда землетрясения составила 3,9, а глубина залегания очага — 5 километров.

Кыргызская РеспубликаДжалал-АбадТашкентФерганская долинаУзбекистан
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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