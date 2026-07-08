Крупнейший стартап-конкурс в Австралии: сроки подачи заявок на Стартуп Баттлефиелд продлены

·2·Технологии
Крупнейший стартап-конкурс в Австралии: сроки подачи заявок на Стартуп Баттлефиелд продлены

Для молодых предпринимателей, стремящихся найти свое место в мире технологий, открываются важные возможности. Срок подачи заявок на престижный конкурс Стартуп Баттлефиелд Аустралиа, организованный TechCrunch, был продлен до 20 июля из-за большого количества желающих. Это одно из самых значимых событий года для стартап-экосистемы региона. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Организаторы заявили, что это последнее продление, после которого заявки приниматься не будут. Платформа Стартуп Баттлефиелд открыла множество успешных проектов по всему миру, а первый конкурс в Австралии прошел в 2017 году. С тех пор 26 компаний-выпускников программы привлекли в общей сложности более 147 миллионов долларов инвестиций.

Внимание инвесторов и авторитетные партнеры

Участие в этом конкурсе — это не просто борьба за победу, а возможность попасть в поле зрения глобальных инвесторов. Участники прошлых лет получили поддержку от самых влиятельных венчурных фондов мира, таких как Й Комбинатор, Microsoft, Блакбирд Вентурес и Течстарс. Кроме того, три стартапа были приобретены крупными корпорациями, что свидетельствует о высоком потенциале проектов.

Финал конкурса состоится 19 августа 2026 года в рамках Stripe Тур Сйдней. Восемь лучших отобранных стартапов представят свои идеи в прямом эфире перед жюри и крупными инвесторами. Этот процесс позволяет основателям стартапов за несколько минут получить признание и доверие, на которые обычно уходят годы работы.

Награды и преимущества для победителей

По результатам конкурса три лучших стартапа получат кредиты на комиссию до 15 000 долларов для использования системы Stripe. Главного победителя ждет еще более солидная награда. Участники получат следующие возможности:

  • Прямой контакт с глобальными инвесторами;
  • Освещение проекта в международных СМИ;
  • Получение советов и рекомендаций от опытных менторов;
  • Получение авторитетного статуса в технологическом сообществе.
Подобные международные площадки должны стать примером и для основателей стартапов из Узбекистана. Сегодня, когда в нашей стране развиваются ИТ-парк и различные акселерационные программы, изучение опыта глобальных платформ и участие в них ускорит выход локальных проектов на мировой рынок.

Мероприятия, подобные Стартуп Баттлефиелд Аустралиа, не только стимулируют технологические инновации, но и выводят цифровой сегмент экономики на новый уровень. После завершения процесса подачи заявок наиболее перспективные проекты пройдут этап отбора, и ожидается, что их будущий успех повлияет на технологический ландшафт всего региона.

StartupTechCrunchИнвестицииАвстралияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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