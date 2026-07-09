Атлетико Мадрид усиливает центр поля: достигнуто соглашение о трансфере Мортена Юльманна

·110·Спорт
Атлетико Мадрид усиливает центр поля: достигнуто соглашение о трансфере Мортена Юльманна

Мадридский «Атлетико» близок к осуществлению одного из важнейших трансферов летнего окна. Команда Диего Симеоне достигла полного соглашения о переходе капитана португальского «Спортинга» Мортена Юльманна. Ожидается, что этот трансфер значительно укрепит среднюю линию мадридского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Атлетико Мадрид» заплатит за 27-летнего игрока сборной Дании гарантированные 40 миллионов евро. Кроме того, сумма может вырасти еще на 5 миллионов евро за счет различных бонусов, предусмотренных контрактом. Таким образом, общая стоимость трансфера составит 45 миллионов евро.

Ожидается, что сегодня Мортен Юльманн прибудет в столицу Испании для прохождения медицинского осмотра и оформления финальных условий контракта. Он подпишет с мадридцами долгосрочное соглашение, рассчитанное до июня 2031 года, что свидетельствует о высоком доверии руководства клуба к футболисту.

Успешный период в «Спортинге»

За три года, проведенные в лиссабонском клубе, датский полузащитник стал настоящим лидером команды. С момента перехода из итальянского «Лечче» он провел за «Спортинг» 141 матч, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Португалии и выигрывала Кубок страны.

Как пишет издание А Бола, после прохождения медосмотра в Мадриде футболист на короткое время вернется в Лиссабон. Он намерен попрощаться со своими бывшими товарищами по команде и тренерским штабом. Именно карьера в Португалии сделала его одним из самых востребованных опорных полузащитников в Европе.

Для «Атлетико Мадрид» эта покупка имеет стратегическое значение. Юльманн ростом 185 сантиметров крайне эффективен как в оборонительных действиях, так и в контроле мяча. Диего Симеоне видит в этом физически мощном и техничном футболисте главную опору центра поля своей команды.

Победа над конкурентами

Стоит отметить, что в борьбе за Мортена Юльманна мадридскому клубу пришлось конкурировать с рядом грандов. В частности, серьезный интерес к игроку проявляли «Манчестер Юнайтед» из Английской Премьер-лиги и «Милан» из итальянской Серии А. Однако четкий проект «Атлетико Мадрид» и личная заинтересованность Симеоне стали решающими факторами для успешного завершения трансфера.

По итогам переговоров между клубами были согласованы график платежей и все детали механизма солидарности ФИФА. Теперь датский футболист будет защищать цвета «Атлетико Мадрид» в Ла Лиге и Лиге чемпионов в новом сезоне. Его приход значительно повышает шансы мадридцев на борьбу за трофеи в предстоящем сезоне.

Атлетико МадридСпортингМортен ЮльманнТрансферыЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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