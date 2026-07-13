Родри перед полуфиналом ЧМ: Испания способна победить Францию

Капитан сборной Испании Родри высоко оценил шансы своей команды перед полуфиналом чемпионата мира в Далласе. Полузащитник «Манчестер Сити» уверен, что «Красная фурия» сможет обыграть действующих вице-чемпионов и впервые с 2010 года выйти в финал мирового первенства. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Обладатель «Золотого мяча» Родри подчеркнул, что не боится встречи с Францией, которая считается одним из главных фаворитов турнира. Перед матчем на стадионе АТ&Т он напомнил о предыдущих победах Испании над подопечными Дидье Дешама. Родри отметил, что эти результаты доказывают высокий уровень его команды.

«Франция — одна из самых сильных и находящихся в отличной форме команд на этом турнире, но Испания тоже. Мы можем победить их, мы показывали это на Евро-2024 и в Лиге наций», — объяснил капитан. По информации иксбт.ком, для Родри победы над Францией стали привычным делом.

Историческое преимущество и фактор тренера

Родри был в составе команды, которая обыграла французов в полуфинале чемпионата Европы среди юношей до 19 лет в 2015 году. Он особо отметил стабильность системы под руководством Луиса де ла Фуэнте. «Луис де ла Фуэнте совсем не изменился. Фундамент всех успехов, которые мы видим сегодня, он начал закладывать еще тогда», — говорит футболист.

Хотя многие ожидают повторения прошлогоднего триллера со счетом 5:4, Родри предполагает, что на этот раз игра будет более закрытой и осторожной. По его мнению, матчи чемпионата мира имеют особый характер, и команды будут стараться избегать ошибок.

Ламин Ямаль и контроль эмоций

Важная часть тактического плана Испании связана с 19-летним талантом Ламином Ямалем. Однако Родри призвал молодого партнера по команде сдерживать свои эмоции. По его словам, юная звезда в некоторых ситуациях слишком стремится доказать свою состоятельность и поддается волнению.

«Он очень важный и умный игрок для нас как с мячом, так и без него. Но ему всего 19 лет, и в определенные моменты игры нам нужно его успокаивать», — признался Родри. Хотя воспитанник «Барселоны» еще не забивал на этом турнире, лидеры команды полностью поддерживают его и считают примером для подражания.

Эта уверенность в лагере сборной Испании не осталась незамеченной соперниками. Защитник Ибраима Конате заявил, что сборная Франции сохраняет скромность и не обращает внимания на внешнее давление. Тем не менее, Испания во главе с Родри близка к тому, чтобы повторить свой исторический успех.