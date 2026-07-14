В Абу-Даби строится остров стоимостью 11 миллиардов долларов

·1·Мир
В Абу-Даби строится остров стоимостью 11 миллиардов долларов

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, возводится масштабный проект — остров Фахид, направленный на поддержку физического и психического здоровья человека. В этом современном комплексе, который планируется полностью сдать в эксплуатацию в 2029 году, будет построено более 6 тысяч жилых единиц. Об этом сообщает CNN.

Проект, стоимость которого оценивается в 10,9 миллиарда долларов, реализует компания Aldar Development, принадлежащая правительству Абу-Даби. Вице-президент компании Эмма МакКри Брин подчеркнула, что каждое архитектурное решение и элемент инфраструктуры на острове были разработаны на основе принципа положительного влияния на здоровье человека.

Зеленые зоны и здоровый образ жизни

Современные многоэтажные отели на берегу моря и песчаный пляж.

Специалисты считают, что обилие зеленых насаждений и комфортная среда для пешеходов положительно влияют на здоровье и психическое состояние человека. По этой причине через центр острова Фахид пройдет Берм-парк общей протяженностью 10 километров. Здесь будут обустроены беговые дорожки, велосипедные трассы и зоны отдыха.

На острове общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров будут построены жилые объекты различных категорий — от современных квартир до сверхроскошных вилл. По данным компании Aldar, цены на жилье начинаются от 517 тысяч долларов и доходят до 2 миллионов долларов.

Еще одна особенность проекта — более 70 процентов дорог внутри острова будут крытыми, создающими тень. Это позволит жителям свободно передвигаться пешком по всему острову даже в жаркое время года. Также на территории будут расположены торговые магазины, пляжные клубы, центры водных видов спорта и зоны отдыха.

Образование и международное признание

Многоэтажные здания на берегу моря, песчаный пляж и вид на лазурную воду.

В сентябре 2028 года на острове начнет работу филиал известной частной школы Великобритании King‘s College School Wimbledon. Это будет первое в мире образовательное учреждение, аккредитованное американской системой сертификации здоровых зданий Fitwel.

Сам остров Фахид также получил наивысший рейтинг по этой международной системе — три звезды, став первым в мире проектом, достигшим такого результата. В процессе сертификации учитывались такие важные критерии, как физическая активность, здоровое питание, поддержка психического здоровья и профилактика заболеваний.

«Многие считают, что наличие в здании тренажерного зала или SPA-центра достаточно для здоровья. На самом деле здоровье — это создание среды, которая помогает человеку каждый день принимать правильные и здоровые решения», — сказала Эмма МакКри Брин.

Ранее сообщалось о проекте The Spine в Египте стоимостью 27 миллиардов долларов. Планируется, что этот новый город займет территорию более 2 миллионов квадратных метров и будет включать 165 жилых, деловых и коммерческих башен.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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