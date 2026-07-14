Ценовая война на рынке микрочипов: TSMC повышает цены, а Рапидус переманивает клиентов

Компания TSMC, являющаяся абсолютным лидером полупроводниковой индустрии, планирует значительно повысить цены на свою продукцию. Это решение может привести к росту себестоимости смартфонов, компьютеров и устройств с AI на мировом технологическом рынке. Однако японская компания Рапидус, недавно вышедшая на рынок, намерена воспользоваться ситуацией и привлечь клиентов гиганта более низкими ценами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, во второй половине 2026 года TSMC планирует повысить цены на свои передовые 3-нм кремниевые пластины на 15 процентов. Ожидается, что этот процесс продолжится и в 2027 году, когда цены вырастут еще на 5-10 процентов. Стоит отметить, что компания уже предупредила клиентов о подорожании продукции, производимой по технологическим процессам 4-нм и 5-нм, еще в четвертом квартале 2025 года.

Амбициозные планы Японии

На фоне постоянного повышения цен со стороны TSMC японская компания Рапидус выходит на арену со своей агрессивной ценовой политикой. Компания планирует продавать пластины на базе 2-нм технологического процесса значительно дешевле, чем предлагает TSMC. В настоящее время Рапидус планирует установить цену за одну пластину в размере 3-3,5 миллиона иен (примерно от 18 500 до 21 500 долларов).

Для сравнения, ожидается, что TSMC будет запрашивать около 30 000 долларов за свои 2-нм пластины. Это означает, что продукция японского производителя будет почти на 10 000 долларов дешевле, чем у конкурента. Такая большая разница может заставить крупные технологические бренды пересмотреть свои производственные цепочки.

В настоящее время Рапидус ведет переговоры с более чем 60 компаниями. Примечательно, что большинство этих потенциальных клиентов являются международными корпорациями за пределами Японии. Компания борется не только за цену, но и за технологическое лидерство: к 2029 году планируется запуск еще более совершенного 1,4-нм технологического процесса.

Новая сила в индустрии

Рапидус — это не просто стартап, а объединение промышленных гигантов Японии. За этой компанией, основанной в 2022 году, стоят следующие крупные структуры:

СофтБанк

Sony

Toyota

Денсо

Kioxia

Митсубиши УФДж

НЭК

НТТ

Этот альянс со штаб-квартирой в токийском районе Тиёда стремится восстановить былое влияние Японии на рынке полупроводников. Если Рапидус выполнит свои обещания и сможет поставлять качественные и недорогие чипы, это окажет серьезное влияние на стратегию таких гигантов, как Apple, NVIDIA и Qualcomm. А для потребительских рынков это может способствовать стабилизации цен на гаджеты в будущем.