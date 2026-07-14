Педро Порро уверенно смотрит на Францию: «Все в наших руках»

Сборная Испании подходит к полуфиналу ЧМ-2026 в состоянии полной уверенности в своих силах. Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро, рассуждая о предстоящем матче против Франции, признал силу соперника, но подчеркнул, что Испания также является одной из сильнейших команд мира.

«Мы тоже одна из сильнейших команд мира»

В интервью изданию Mundo Deportivo Педро Порро заявил, что относится к Франции с уважением, но Испания должна верить в свою мощь.

«Думаю, что мы уважаем их так же, как они уважают нас. Мы должны сосредоточиться только на своей игре. В конце концов, мы тоже одна из сильнейших команд мира», — сказал Порро.

По его мнению, самая важная задача для Испании в полуфинале — показать свой футбол и не дать Франции возможности продемонстрировать их лучшие качества.

Серия из 36 матчей без поражений

Порро также обратил внимание на последние результаты Испании. Он подчеркнул, что команда не проигрывает уже 36 матчей подряд.

Эта цифра говорит о многом в контексте нынешнего состояния испанцев. Стабильность, контроль мяча, командный механизм и умение не отступать от своего стиля даже под давлением стали главным оружием Испании.

Поэтому, когда Порро говорит, что «все в наших руках», это не просто мотивационные слова. Испания действительно вышла на уровень, позволяющий навязывать свою игру сопернику.

Последние матчи против Франции придают уверенности

Испания одержала победу в двух последних встречах против Франции. Это может придать Порро и его партнерам дополнительную уверенность.

Однако защитник прекрасно понимает, что полуфинал нельзя оценивать по прошлым результатам.

«Мы обыгрывали Францию в двух последних матчах, но каждая игра уникальна. Мы прекрасно знаем, что в их составе есть игроки высочайшего уровня», — отметил он.

Настрой Испании здесь очевиден: уверенность есть, но недооценки нет.

Чтобы остановить Францию, нужно совершенство

По словам Порро, чтобы победить Францию, необходимо выполнить практически всю работу идеально.

Это очень точная оценка. Ведь в составе Франции есть такие игроки, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Олисе, способные изменить ход игры в одно мгновение.

Основной план для Испании может выглядеть так:

Задача Почему это важно? Удержание контроля мяча Минимизация быстрых атак Франции Закрытие флангов Не дать свободного пространства Мбаппе и Дембеле Превосходство в полузащите Чтобы темп игры диктовала Испания Минимизация ошибок Франция может воспользоваться каждой возможностью Приверженность своему стилю Главная сила Испании именно в командном механизме

В полуфинале даже «пол-ошибки» может обернуться крупным счетом. На этой стадии футбол не прощает.

Столкновение двух стилей

Матч между Францией и Испанией — это не просто противостояние двух сильных сборных. Это будет столкновение двух разных футбольных философий.

Испания стремится контролировать мяч, заставлять соперника двигаться и управлять игрой через полузащиту. Франция же опасна своими быстрыми атаками, индивидуальным мастерством и хладнокровием в больших матчах.

Проще говоря, Испания хочет отключить Wi-Fi, а Франция может забить гол даже с помощью одной «мобильной точки доступа».

Большое испытание для Порро

Для Педро Порро этот матч важен и в личном плане. В полуфинале такого уровня против Франции каждое решение защитников будет решающим.

Как фланговый защитник, он может сыграть важную роль не только в обороне, но и в подключении к атаке. Однако чрезмерно увлекаться наступлением против быстрых игроков Франции опасно.

Поэтому баланс станет ключевым фактором для Порро и обороны Испании.

Интрига перед полуфиналом накаляется

Порро сказал, что уважает Францию, но не скрыл, что Испания никого не боится. Серия из 36 матчей без поражений, победы в последних очных встречах и нынешнее уверенное состояние команды придают испанцам огромный дух.

Но Франция — не простой соперник. Эта команда может добыть путевку в финал даже из полумомента.

Теперь главный вопрос: сможет ли Испания навязать свою игру Франции, или подопечные Дешама поставят точку в серии испанцев?