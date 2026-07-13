Бавария включилась в борьбу за защитника Барселоны Жюля Кунде

·21·Спорт
Бавария включилась в борьбу за защитника Барселоны Жюля Кунде

Немецкая «Бавария» делает серьезные шаги по трансферу игрока «Барселоны» Жюля Кунде, стремясь укрепить линию обороны перед новым сезоном. Мюнхенцы рассматривают французского защитника как одну из приоритетных целей после его уверенной игры на международной арене. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания BILD, руководство «Баварии» в последние дни связалось с окружением футболиста, чтобы обсудить возможность его переезда на «Альянц Арену». Немецкий гранд изучает условия контракта защитника и его желание покинуть столицу Каталонии.

Позиция футболиста и фактор Ханси Флика

Несмотря на высокий интерес со стороны мюнхенского клуба, источники, близкие к игроку, отмечают, что Жюль Кунде пока предпочитает остаться в «Барселоне». Защитник полон решимости доказать свою состоятельность под руководством нового главного тренера Ханси Флика и закрепиться в основном составе.

Официальные переговоры между клубами пока не начаты. Однако сообщается, что руководство «Барселоны» исключило Кунде из списка «неприкасаемых». Из-за финансовых трудностей в клубе каталонцы готовы рассмотреть трансфер защитника, если поступит достойное предложение.

История трансфера и конкуренция

В августе прошлого года «Барселона» продлила контракт с футболистом до 2030 года, чтобы защитить его от интереса таких клубов, как «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола долгое время хотел видеть французского защитника в своей команде, но тогда каталонцы ответили отказом.

Жюль Кунде проявил себя как один из самых стабильных игроков сборной Франции на чемпионате мира 2026 года. В команде под руководством Дидье Дешама он вместе с Вильямом Салиба и Дайо Упамекано укрепляет оборонительные редуты. Именно эта стабильность стала ключевым фактором, привлекшим внимание скаутов «Баварии».

Теперь руководство «Барселоны» стоит перед сложным выбором: либо продать футболиста за крупную сумму, либо использовать его великолепную форму на международной арене в интересах клуба. Ожидается, что мюнхенцы продолжат оказывать давление до закрытия трансферного окна.

БаварияБарселонаЖюль КундеТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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