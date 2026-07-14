Узбекистан проиграл, но удивил одним показателем на ЧМ-2026...
Национальная сборная Узбекистана не смогла добиться ожидаемых результатов на своем первом чемпионате мира. Однако один показатель, зафиксированный в данных ФИФА Match Репорт Хуб, продемонстрировал, что наши футболисты боролись на поле до конца: по средней пройденной дистанции Узбекистан опередил Англию и Бразилию.
Результат тяжелый, но старание было
Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро впервые в своей истории приняла участие в ЧМ-2026. Уже одно это стало большим событием для узбекского футбола.
Однако групповой этап с точки зрения результатов прошел тяжело. Узбекистан уступил Колумбии со счетом 1:3, Португалии — 0:5 и ДР Конго — 1:3. Команда завершила турнир без очков с разницей мячей 2:11.
Тем не менее, показатели физической активности и борьбы на поле говорят о другой картине.
Узбекистан пробегал более 112 км за игру
Согласно данным, узбекские футболисты в среднем преодолевали более 112 километров за каждый матч.
Этот показатель вывел Узбекистан в число самых выносливых команд чемпионата мира. Самое интересное, что наша сборная показала в этом плане результат выше, чем такие гранды, как Англия и Бразилия.
Команда
Средняя дистанция
Узбекистан
Более 112 км
Англия
108,5 км
Бразилия
106,2 км
Катар
103,3 км
Эти цифры ясно показывают одно: даже если Узбекистан проиграл по результату, на поле команда не была пассивной ни в плане движения, ни в плане прессинга и объема беговой работы.
Кто в топ-10?
В списке команд-лидеров по средней пройденной дистанции на ЧМ-2026 первое место заняла сборная США. Американцы в среднем преодолевали 118,4 километра за матч.
На следующих местах расположились Австралия и Южная Корея.
Место
Команда
Дистанция
1
США
118,4 км
2
Австралия
117,1 км
3
Южная Корея
115,8 км
4
Япония
114,9 км
5
Германия
114,2 км
6
Марокко
113,8 км
7
Швейцария
113,5 км
8
Уругвай
113,1 км
9
Хорватия
112,9 км
10
Испания
112,7 км
23
Узбекистан
Более 112 км
То, что Узбекистан оказался на 23-м месте, — неплохой показатель, особенно для команды-дебютанта. Да, на табло были болезненные счета. Но, говоря языком ГПС, ребята не «ходили в режиме экономии».
Показатель выше, чем у Англии и Бразилии
То, что Узбекистан преодолел большее расстояние, чем Англия и Бразилия, заслуживает особого внимания.
Конечно, сам по себе бег не гарантирует победу в футболе. Важно — как была пройдена дистанция, в каких зонах велось движение, насколько качественными были решения с мячом и без него.
Однако с точки зрения физической подготовки и дисциплины этот показатель является позитивным сигналом. Футболисты Узбекистана показали, что могут физически бороться с сильными соперниками на турнире.
В чем была проблема?
Узбекистан много бегал, но результата не было. Это означает, что основная проблема заключалась не только в физической подготовке.
Команде не хватило опыта, принятия решений на высокой скорости, концентрации в защите и эффективности в атаке. На чемпионате мира каждая ошибка наказывается, каждая свободная зона становится возможностью для соперника.
В играх против Колумбии, Португалии и ДР Конго была заметна именно эта разница: Узбекистан старался, но соперники гораздо хладнокровнее использовали свои моменты.
Файзуллаев и Шомуродов вошли в историю
Несмотря на тяжелые результаты, ЧМ-2026 открыл несколько важных страниц в истории узбекского футбола.
Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов вошли в историю как узбекские футболисты, забившие голы на чемпионате мира. Это важное символическое событие для будущих поколений.
Узбекистан впервые почувствовал атмосферу мундиаля, столкнулся с сильнейшими соперниками и сделал первый шаг к тому, чтобы заявить о себе в мировом футболе.
Что означает этот показатель?
Средняя дистанция более 112 километров — это не просто статистика. Это означает, что команда не сдавалась на поле, бегала против соперника, боролась и старалась проявить себя физически.
Однако для следующего этапа этого недостаточно. Теперь узбекскому футболу нужно добавить к этой выносливости качество, быстрое мышление, тактическую зрелость и высокий уровень эффективности в атаке.
Чемпионат мира преподал нам горький, но необходимый урок: только бегом ничего не добьешься, но без бега — вообще ничего не получится.
Самый важный вывод после дебюта
Узбекистан завершил ЧМ-2026 без очков. Это факт. Но также факт и то, что команда показала результат выше, чем Англия и Бразилия, по физической активности.
Теперь главная задача — превратить этот труд в результат. Если к физической подготовке, характеру и движению добавить тактическое качество, то на следующих крупных турнирах Узбекистан может выйти на поле в другом облике.
Этот мундиаль был тяжелым. Но именно с него начался первый большой урок для узбекского футбола.
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