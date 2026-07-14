Узбекистан проиграл, но удивил одним показателем на ЧМ-2026...

·50·Спорт
Узбекистан проиграл, но удивил одним показателем на ЧМ-2026...

Национальная сборная Узбекистана не смогла добиться ожидаемых результатов на своем первом чемпионате мира. Однако один показатель, зафиксированный в данных ФИФА Match Репорт Хуб, продемонстрировал, что наши футболисты боролись на поле до конца: по средней пройденной дистанции Узбекистан опередил Англию и Бразилию.

Результат тяжелый, но старание было

Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро впервые в своей истории приняла участие в ЧМ-2026. Уже одно это стало большим событием для узбекского футбола.

Однако групповой этап с точки зрения результатов прошел тяжело. Узбекистан уступил Колумбии со счетом 1:3, Португалии — 0:5 и ДР Конго — 1:3. Команда завершила турнир без очков с разницей мячей 2:11.

Тем не менее, показатели физической активности и борьбы на поле говорят о другой картине.

Узбекистан пробегал более 112 км за игру

Согласно данным, узбекские футболисты в среднем преодолевали более 112 километров за каждый матч.

Этот показатель вывел Узбекистан в число самых выносливых команд чемпионата мира. Самое интересное, что наша сборная показала в этом плане результат выше, чем такие гранды, как Англия и Бразилия.

Команда

Средняя дистанция

Узбекистан

Более 112 км

Англия

108,5 км

Бразилия

106,2 км

Катар

103,3 км

Эти цифры ясно показывают одно: даже если Узбекистан проиграл по результату, на поле команда не была пассивной ни в плане движения, ни в плане прессинга и объема беговой работы.

Кто в топ-10?

В списке команд-лидеров по средней пройденной дистанции на ЧМ-2026 первое место заняла сборная США. Американцы в среднем преодолевали 118,4 километра за матч.

На следующих местах расположились Австралия и Южная Корея.

Место

Команда

Дистанция

1

США

118,4 км

2

Австралия

117,1 км

3

Южная Корея

115,8 км

4

Япония

114,9 км

5

Германия

114,2 км

6

Марокко

113,8 км

7

Швейцария

113,5 км

8

Уругвай

113,1 км

9

Хорватия

112,9 км

10

Испания

112,7 км

23

Узбекистан

Более 112 км

То, что Узбекистан оказался на 23-м месте, — неплохой показатель, особенно для команды-дебютанта. Да, на табло были болезненные счета. Но, говоря языком ГПС, ребята не «ходили в режиме экономии».

Показатель выше, чем у Англии и Бразилии

То, что Узбекистан преодолел большее расстояние, чем Англия и Бразилия, заслуживает особого внимания.

Конечно, сам по себе бег не гарантирует победу в футболе. Важно — как была пройдена дистанция, в каких зонах велось движение, насколько качественными были решения с мячом и без него.

Однако с точки зрения физической подготовки и дисциплины этот показатель является позитивным сигналом. Футболисты Узбекистана показали, что могут физически бороться с сильными соперниками на турнире.

В чем была проблема?

Узбекистан много бегал, но результата не было. Это означает, что основная проблема заключалась не только в физической подготовке.

Команде не хватило опыта, принятия решений на высокой скорости, концентрации в защите и эффективности в атаке. На чемпионате мира каждая ошибка наказывается, каждая свободная зона становится возможностью для соперника.

В играх против Колумбии, Португалии и ДР Конго была заметна именно эта разница: Узбекистан старался, но соперники гораздо хладнокровнее использовали свои моменты.

Файзуллаев и Шомуродов вошли в историю

Несмотря на тяжелые результаты, ЧМ-2026 открыл несколько важных страниц в истории узбекского футбола.

Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов вошли в историю как узбекские футболисты, забившие голы на чемпионате мира. Это важное символическое событие для будущих поколений.

Узбекистан впервые почувствовал атмосферу мундиаля, столкнулся с сильнейшими соперниками и сделал первый шаг к тому, чтобы заявить о себе в мировом футболе.

Что означает этот показатель?

Средняя дистанция более 112 километров — это не просто статистика. Это означает, что команда не сдавалась на поле, бегала против соперника, боролась и старалась проявить себя физически.

Однако для следующего этапа этого недостаточно. Теперь узбекскому футболу нужно добавить к этой выносливости качество, быстрое мышление, тактическую зрелость и высокий уровень эффективности в атаке.

Чемпионат мира преподал нам горький, но необходимый урок: только бегом ничего не добьешься, но без бега — вообще ничего не получится.

Самый важный вывод после дебюта

Узбекистан завершил ЧМ-2026 без очков. Это факт. Но также факт и то, что команда показала результат выше, чем Англия и Бразилия, по физической активности.

Теперь главная задача — превратить этот труд в результат. Если к физической подготовке, характеру и движению добавить тактическое качество, то на следующих крупных турнирах Узбекистан может выйти на поле в другом облике.

Этот мундиаль был тяжелым. Но именно с него начался первый большой урок для узбекского футбола.

УзбекистанФабио КаннавароАнглияБразилияФИФА
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рубен Аморим хочет видеть Эдерсона в «Милане»: трансфер в «Манчестер Юнайтед» сорвалсяРубен Аморим хочет видеть Эдерсона в «Милане»: трансфер в «Манчестер Юнайтед» сорвалсяСегодня, 01:13Педро Порро уверенно смотрит на Францию: «Все в наших руках»Педро Порро уверенно смотрит на Францию: «Все в наших руках»Сегодня, 00:48Барселона объявила о трансфере молодого эквадорского таланта Хосуэ КайседоБарселона объявила о трансфере молодого эквадорского таланта Хосуэ КайседоСегодня, 00:16Родри перед полуфиналом ЧМ: Испания способна победить ФранциюРодри перед полуфиналом ЧМ: Испания способна победить ФранциюВчера, 23:59Бавария включилась в борьбу за защитника Барселоны Жюля КундеБавария включилась в борьбу за защитника Барселоны Жюля КундеВчера, 23:51Дешам назвал Испанию фаворитом: на ком лежит давление перед полуфиналом?Дешам назвал Испанию фаворитом: на ком лежит давление перед полуфиналом?Вчера, 23:09
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе