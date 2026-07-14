Узбекистан проиграл, но удивил одним показателем на ЧМ-2026...

Национальная сборная Узбекистана не смогла добиться ожидаемых результатов на своем первом чемпионате мира. Однако один показатель, зафиксированный в данных ФИФА Match Репорт Хуб, продемонстрировал, что наши футболисты боролись на поле до конца: по средней пройденной дистанции Узбекистан опередил Англию и Бразилию.

Результат тяжелый, но старание было

Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро впервые в своей истории приняла участие в ЧМ-2026. Уже одно это стало большим событием для узбекского футбола.

Однако групповой этап с точки зрения результатов прошел тяжело. Узбекистан уступил Колумбии со счетом 1:3, Португалии — 0:5 и ДР Конго — 1:3. Команда завершила турнир без очков с разницей мячей 2:11.

Тем не менее, показатели физической активности и борьбы на поле говорят о другой картине.

Узбекистан пробегал более 112 км за игру

Согласно данным, узбекские футболисты в среднем преодолевали более 112 километров за каждый матч.

Этот показатель вывел Узбекистан в число самых выносливых команд чемпионата мира. Самое интересное, что наша сборная показала в этом плане результат выше, чем такие гранды, как Англия и Бразилия.

Команда Средняя дистанция Узбекистан Более 112 км Англия 108,5 км Бразилия 106,2 км Катар 103,3 км

Эти цифры ясно показывают одно: даже если Узбекистан проиграл по результату, на поле команда не была пассивной ни в плане движения, ни в плане прессинга и объема беговой работы.

Кто в топ-10?

В списке команд-лидеров по средней пройденной дистанции на ЧМ-2026 первое место заняла сборная США. Американцы в среднем преодолевали 118,4 километра за матч.

На следующих местах расположились Австралия и Южная Корея.

Место Команда Дистанция 1 США 118,4 км 2 Австралия 117,1 км 3 Южная Корея 115,8 км 4 Япония 114,9 км 5 Германия 114,2 км 6 Марокко 113,8 км 7 Швейцария 113,5 км 8 Уругвай 113,1 км 9 Хорватия 112,9 км 10 Испания 112,7 км 23 Узбекистан Более 112 км

То, что Узбекистан оказался на 23-м месте, — неплохой показатель, особенно для команды-дебютанта. Да, на табло были болезненные счета. Но, говоря языком ГПС, ребята не «ходили в режиме экономии».

Показатель выше, чем у Англии и Бразилии

То, что Узбекистан преодолел большее расстояние, чем Англия и Бразилия, заслуживает особого внимания.

Конечно, сам по себе бег не гарантирует победу в футболе. Важно — как была пройдена дистанция, в каких зонах велось движение, насколько качественными были решения с мячом и без него.

Однако с точки зрения физической подготовки и дисциплины этот показатель является позитивным сигналом. Футболисты Узбекистана показали, что могут физически бороться с сильными соперниками на турнире.

В чем была проблема?

Узбекистан много бегал, но результата не было. Это означает, что основная проблема заключалась не только в физической подготовке.

Команде не хватило опыта, принятия решений на высокой скорости, концентрации в защите и эффективности в атаке. На чемпионате мира каждая ошибка наказывается, каждая свободная зона становится возможностью для соперника.

В играх против Колумбии, Португалии и ДР Конго была заметна именно эта разница: Узбекистан старался, но соперники гораздо хладнокровнее использовали свои моменты.

Файзуллаев и Шомуродов вошли в историю

Несмотря на тяжелые результаты, ЧМ-2026 открыл несколько важных страниц в истории узбекского футбола.

Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов вошли в историю как узбекские футболисты, забившие голы на чемпионате мира. Это важное символическое событие для будущих поколений.

Узбекистан впервые почувствовал атмосферу мундиаля, столкнулся с сильнейшими соперниками и сделал первый шаг к тому, чтобы заявить о себе в мировом футболе.

Что означает этот показатель?

Средняя дистанция более 112 километров — это не просто статистика. Это означает, что команда не сдавалась на поле, бегала против соперника, боролась и старалась проявить себя физически.

Однако для следующего этапа этого недостаточно. Теперь узбекскому футболу нужно добавить к этой выносливости качество, быстрое мышление, тактическую зрелость и высокий уровень эффективности в атаке.

Чемпионат мира преподал нам горький, но необходимый урок: только бегом ничего не добьешься, но без бега — вообще ничего не получится.

Самый важный вывод после дебюта

Узбекистан завершил ЧМ-2026 без очков. Это факт. Но также факт и то, что команда показала результат выше, чем Англия и Бразилия, по физической активности.

Теперь главная задача — превратить этот труд в результат. Если к физической подготовке, характеру и движению добавить тактическое качество, то на следующих крупных турнирах Узбекистан может выйти на поле в другом облике.

Этот мундиаль был тяжелым. Но именно с него начался первый большой урок для узбекского футбола.