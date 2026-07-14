SpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету Starship

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, получила важное разрешение на проведение очередного испытательного полета своей мощнейшей ракетной системы — Starship. Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) официально завершило расследование инцидентов, произошедших во время 12-го испытательного полета. Это решение открывает новые возможности для Starship, одного из крупнейших проектов по освоению космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Напомним, что 12-й испытательный полет, состоявшийся в мае, завершился неожиданным взрывом ракеты. Согласно отчету ФАА, данный инцидент не нанес ущерба здоровью населения или общественной собственности. В результате проверок, проведенных специалистами SpaceX и утвержденных под надзором правительства, были установлены основные причины аварии.

Технические неисправности и решения

Согласно выводам экспертов, к выходу из строя ускорителя Super Heavy привели два основных фактора. Во-первых, во время подъема ракеты на компоненты двигательной системы воздействовала чрезмерно высокая температура. Во-вторых, были выявлены ошибки в настройках системы экстренного оповещения двигателя. Эти недостатки привели к сбоям в системе на финальном этапе полета.

По данным иксбт.ком, SpaceX разработала четыре важные меры по устранению этих проблем. Они включают технические процессы, такие как модернизация аппаратной части ракеты и обновление программного обеспечения. ФАА признало эти меры достаточными и разрешило компании следующий старт при условии выполнения всех требований лицензии на полет.

Когда состоится полет?

В настоящее время SpaceX активно готовится к миссии Starship Флигхт 13. Компания уже представила общественности качественные фото и видео огневых испытаний первой ступени Super Heavy В3. Эти тесты являются важным этапом проверки стабильности двигателей нового поколения.

Согласно планам компании, 13-й испытательный полет может состояться уже 16 июля текущего года. Ожидается, что это станет очередным захватывающим зрелищем для любителей космоса во всем мире. Успех проекта Starship заложит фундамент для освоения Луны и первых шагов человечества на Марсе в будущем.

Стоит отметить, что Starship на данный момент является самой высокой и мощной ракетной системой в мире. Ожидается, что ее полная многоразовость значительно снизит стоимость доставки грузов в космос. Данное соглашение между SpaceX и ФАА имеет важное значение для поддержания баланса между безопасностью и инновациями в сфере частной космонавтики.