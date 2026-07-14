SpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету Starship

·2·Технологии
SpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету Starship

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, получила важное разрешение на проведение очередного испытательного полета своей мощнейшей ракетной системы — Starship. Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) официально завершило расследование инцидентов, произошедших во время 12-го испытательного полета. Это решение открывает новые возможности для Starship, одного из крупнейших проектов по освоению космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Напомним, что 12-й испытательный полет, состоявшийся в мае, завершился неожиданным взрывом ракеты. Согласно отчету ФАА, данный инцидент не нанес ущерба здоровью населения или общественной собственности. В результате проверок, проведенных специалистами SpaceX и утвержденных под надзором правительства, были установлены основные причины аварии.

Технические неисправности и решения

Согласно выводам экспертов, к выходу из строя ускорителя Super Heavy привели два основных фактора. Во-первых, во время подъема ракеты на компоненты двигательной системы воздействовала чрезмерно высокая температура. Во-вторых, были выявлены ошибки в настройках системы экстренного оповещения двигателя. Эти недостатки привели к сбоям в системе на финальном этапе полета.

По данным иксбт.ком, SpaceX разработала четыре важные меры по устранению этих проблем. Они включают технические процессы, такие как модернизация аппаратной части ракеты и обновление программного обеспечения. ФАА признало эти меры достаточными и разрешило компании следующий старт при условии выполнения всех требований лицензии на полет.

Когда состоится полет?

В настоящее время SpaceX активно готовится к миссии Starship Флигхт 13. Компания уже представила общественности качественные фото и видео огневых испытаний первой ступени Super Heavy В3. Эти тесты являются важным этапом проверки стабильности двигателей нового поколения.

Согласно планам компании, 13-й испытательный полет может состояться уже 16 июля текущего года. Ожидается, что это станет очередным захватывающим зрелищем для любителей космоса во всем мире. Успех проекта Starship заложит фундамент для освоения Луны и первых шагов человечества на Марсе в будущем.

Стоит отметить, что Starship на данный момент является самой высокой и мощной ракетной системой в мире. Ожидается, что ее полная многоразовость значительно снизит стоимость доставки грузов в космос. Данное соглашение между SpaceX и ФАА имеет важное значение для поддержания баланса между безопасностью и инновациями в сфере частной космонавтики.

SpaceXStarshipИлон МаскFAAКосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 разРекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 разВчера, 23:54Судебный процесс между Apple и OpenAI: Серьезные обвинения в краже конфиденциальных данныхСудебный процесс между Apple и OpenAI: Серьезные обвинения в краже конфиденциальных данныхВчера, 23:22Генерал Фусион стала первой компанией в сфере термоядерной энергетики, вышедшей на биржуГенерал Фусион стала первой компанией в сфере термоядерной энергетики, вышедшей на биржуВчера, 23:20Слимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллектаСлимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллектаВчера, 22:5712 штатов США выступили против сделки Парамунт и Варнер Брос. на сумму 110 миллиардов долларов12 штатов США выступили против сделки Парамунт и Варнер Брос. на сумму 110 миллиардов долларовВчера, 22:56Генерал Фусион дебютировала на бирже: начинается эра термоядерной энергетикиГенерал Фусион дебютировала на бирже: начинается эра термоядерной энергетикиВчера, 22:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли