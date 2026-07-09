Клопп приблизился к сборной Германии: финальная встреча пройдет в Нью-Йорке

Сообщается, что футбольный союз Германии достиг важного этапа в переговорах с Юргеном Клоппом.

По данным Sky Sport, стороны пришли к соглашению по основным условиям долгосрочного сотрудничества. Теперь ожидается, что финальная встреча пройдет в Нью-Йорке.

Основные условия с Клоппом согласованы

Согласно источнику, футбольный союз Германии практически завершил переговоры с 59-летним специалистом.

Сообщается, что стороны пришли к единому мнению по основным пунктам сотрудничества. Если финальный этап также пройдет успешно, Клопп может быть назначен главным тренером национальной сборной Германии.

Контракт, как ожидается, будет рассчитан до 2030 года

По имеющейся информации, планируется подписание контракта с Юргеном Клоппом, рассчитанного до 2030 года.

Это свидетельствует о том, что футбольный союз Германии стремится создать не краткосрочное решение, а долгосрочный проект на многие годы.

Финальный этап пройдет в Нью-Йорке

Ожидается, что решающая часть переговоров состоится в Нью-Йорке.

Именно после этой встречи может быть объявлено официальное решение о будущем Клоппа в национальной сборной Германии.

Клопп покинет систему Red Булл

С января 2025 года Клопп работал в структуре Red Булл на должности ответственного за развитие футбольного направления.

По имеющимся данным, если соглашение со сборной Германии будет полностью завершено, он официально прекратит свою деятельность в этой системе.

Начнется ли в Германии новая эра?

Имя Юргена Клоппа на протяжении многих лет связывали со сборной Германии. Теперь эта вероятность выглядит более реальной, чем когда-либо.

Если соглашение будет официально оформлено, сборная Германии может начать период до 2030 года под руководством одного из самых харизматичных и опытных специалистов.