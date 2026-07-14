Apple подала в суд на OpenAI: кража конфиденциальных данных

Между двумя гигантами технологического мира — Apple и OpenAI — разгорелся серьезный юридический конфликт. Корпорация Apple обратилась в суд, обвинив OpenAI, лидера в области AI, в краже коммерческих секретов и незаконном получении конфиденциальной информации. Согласно иску, OpenAI получила важные технические документы о еще не анонсированных продуктах путем переманивания бывших сотрудников Apple. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В документах, представленных Apple, говорится, что бывший системный инженер компании Чанг Лю после увольнения воспользовался редкой и ранее неизвестной ошибкой (буг) в сети Apple для загрузки секретных файлов. Эта уязвимость относится к категории «нулевого дня» (зеро-дай), то есть бывший сотрудник успел воспользоваться ею в корыстных целях до того, как инженеры Apple успели ее исправить.

Секретные проекты и техническое воровство

По сообщению издания TechCrunch, Чанг Лю продолжал подключаться к сети Apple в течение нескольких недель после начала работы в OpenAI. Он присвоил документы, касающиеся десятков аппаратных средств, включая инженерные презентации, технические спецификации и проектные данные продуктов, которые еще не вышли на рынок. Проверка журналов серверов Apple показала, что только Лю использовал эту ошибку.

Также в иске утверждается, что Лю не только использовал системную ошибку, но и без разрешения пользовался рабочим ноутбуком своей знакомой Ю-Тин Пэн, которая в то время еще была сотрудником Apple. Позже Пэн также уволилась из Apple и присоединилась к команде OpenAI. Эта ситуация расценивается как попытка OpenAI систематически собирать внутренние данные Apple.

По словам представителей Apple, бывший сотрудник также не вернул выданный ему рабочий ноутбук и пытался через него получить доступ к облачным хранилищам компании. В феврале 2024 года было зафиксировано, что Лю неоднократно пытался получить доступ к внутренней сети Apple, где хранятся инженерные файлы и проектная документация.

Слабые места в системе безопасности

Этот инцидент еще раз показал, насколько сложно крупным технологическим корпорациям обеспечивать безопасность данных при увольнении сотрудников. Обычно при увольнении все доступы сотрудника должны быть аннулированы. Однако из-за непредвиденных программных ошибок или человеческого фактора риск попадания конфиденциальной информации в чужие руки сохраняется всегда.

В настоящее время Apple сообщила, что полностью устранила эту ошибку и закрыла все точки несанкционированного доступа. OpenAI пока не предоставила официального комментария по поводу данных обвинений. Ожидается, что этот судебный процесс окажет серьезное влияние не только на отношения между двумя компаниями, но и на правила обмена кадрами и защиты интеллектуальной собственности во всей Кремниевой долине.