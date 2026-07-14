Apple подала в суд на OpenAI: кража конфиденциальных данных

·20·Технологии
Apple подала в суд на OpenAI: кража конфиденциальных данных

Между двумя гигантами технологического мира — Apple и OpenAI — разгорелся серьезный юридический конфликт. Корпорация Apple обратилась в суд, обвинив OpenAI, лидера в области AI, в краже коммерческих секретов и незаконном получении конфиденциальной информации. Согласно иску, OpenAI получила важные технические документы о еще не анонсированных продуктах путем переманивания бывших сотрудников Apple. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В документах, представленных Apple, говорится, что бывший системный инженер компании Чанг Лю после увольнения воспользовался редкой и ранее неизвестной ошибкой (буг) в сети Apple для загрузки секретных файлов. Эта уязвимость относится к категории «нулевого дня» (зеро-дай), то есть бывший сотрудник успел воспользоваться ею в корыстных целях до того, как инженеры Apple успели ее исправить.

Секретные проекты и техническое воровство

По сообщению издания TechCrunch, Чанг Лю продолжал подключаться к сети Apple в течение нескольких недель после начала работы в OpenAI. Он присвоил документы, касающиеся десятков аппаратных средств, включая инженерные презентации, технические спецификации и проектные данные продуктов, которые еще не вышли на рынок. Проверка журналов серверов Apple показала, что только Лю использовал эту ошибку.

Также в иске утверждается, что Лю не только использовал системную ошибку, но и без разрешения пользовался рабочим ноутбуком своей знакомой Ю-Тин Пэн, которая в то время еще была сотрудником Apple. Позже Пэн также уволилась из Apple и присоединилась к команде OpenAI. Эта ситуация расценивается как попытка OpenAI систематически собирать внутренние данные Apple.

По словам представителей Apple, бывший сотрудник также не вернул выданный ему рабочий ноутбук и пытался через него получить доступ к облачным хранилищам компании. В феврале 2024 года было зафиксировано, что Лю неоднократно пытался получить доступ к внутренней сети Apple, где хранятся инженерные файлы и проектная документация.

Слабые места в системе безопасности

Этот инцидент еще раз показал, насколько сложно крупным технологическим корпорациям обеспечивать безопасность данных при увольнении сотрудников. Обычно при увольнении все доступы сотрудника должны быть аннулированы. Однако из-за непредвиденных программных ошибок или человеческого фактора риск попадания конфиденциальной информации в чужие руки сохраняется всегда.

В настоящее время Apple сообщила, что полностью устранила эту ошибку и закрыла все точки несанкционированного доступа. OpenAI пока не предоставила официального комментария по поводу данных обвинений. Ожидается, что этот судебный процесс окажет серьезное влияние не только на отношения между двумя компаниями, но и на правила обмена кадрами и защиты интеллектуальной собственности во всей Кремниевой долине.

AppleOpenAIТехнологииСудБезопасность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Глава Microsoft Сатья Наделла предупредил об опасностях искусственного интеллектаГлава Microsoft Сатья Наделла предупредил об опасностях искусственного интеллектаСегодня, 01:59Очередная поломка GeForce RTX 5090: на этот раз проблема не в разъеме питанияОчередная поломка GeForce RTX 5090: на этот раз проблема не в разъеме питанияСегодня, 01:56Бренд OnePlus может уйти с исторической сцены: компания покидает крупные рынкиБренд OnePlus может уйти с исторической сцены: компания покидает крупные рынкиСегодня, 01:25Ценовая война на рынке микрочипов: TSMC повышает цены, а Рапидус переманивает клиентовЦеновая война на рынке микрочипов: TSMC повышает цены, а Рапидус переманивает клиентовСегодня, 00:53SpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету StarshipSpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету StarshipСегодня, 00:29Рекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 разРекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 разВчера, 23:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли