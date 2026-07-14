Рубен Аморим хочет видеть Эдерсона в «Милане»: трансфер в «Манчестер Юнайтед» сорвался

·20·Спорт
Рубен Аморим хочет видеть Эдерсона в «Милане»: трансфер в «Манчестер Юнайтед» сорвался

Итальянский клуб «Милан» под руководством нового главного тренера Рубена Аморима начал работу по усилению состава. Как стало известно, «россонери» нацелились на подписание полузащитника «Аталанты» Эдерсона. Этот трансфер стал актуальным после того, как переговоры с «Манчестер Юнайтед» сорвались на финальной стадии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ожидалось, что 27-летний бразильский футболист перейдет в Английскую Премьер-лигу. Однако, по данным Goal.com, сделка Эдерсона с «Манчестер Юнайтед» неожиданно сорвалась. Несмотря на то, что игрок даже прошел медицинское обследование, стороны не смогли прийти к соглашению на заключительном этапе.

Футболист «мечты» Рубена Аморима

Новый наставник «Милана» Рубен Аморим считает Эдерсона идеальным кандидатом, который должен занять центральное место в его тактических схемах. Португальский специалист видит в игроке, адаптированном к Серии А и демонстрирующем стабильную игру, новую опорную точку команды.

Согласно данным Калкиомеркато, руководство «Милана» уже связалось с «Аталантой» и начало изучать условия трансфера. Аморим поручил сосредоточиться на исполнителях, имеющих опыт выступлений в чемпионате Италии, при перестройке состава команды.

Трансферная стоимость и процесс переговоров

В настоящее время клуб из Бергамо требует за своего лидера не менее 50 миллионов евро. Хотя руководство «Аталанты» известно как неуступчивый переговорщик, контрактная ситуация Эдерсона может сыграть на руку «Милану». Действующее соглашение футболиста рассчитано до июня 2027 года.

Если игрок откажется продлевать контракт, «Аталанта» может согласиться на предложение «Милана», опасаясь падения его трансферной стоимости. На данный момент «россонери» рассчитывают укрепить свои позиции в борьбе за Скудетто посредством этого трансфера.

В прошлых сезонах Эдерсон зарекомендовал себя как один из самых надежных и динамичных полузащитников Серии А. Его активность в центре поля и оборонительные действия полностью соответствуют агрессивному стилю футбола Рубена Аморима. Ожидается, что в ближайшее время стороны перейдут к следующему этапу переговоров по официальному предложению.

МиланАталантаРубен АморимЭдерсонТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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