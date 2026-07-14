Бренд OnePlus может уйти с исторической сцены: компания покидает крупные рынки

·21·Технологии
Бренд OnePlus может уйти с исторической сцены: компания покидает крупные рынки

В мире технологий ожидаются громкие перемены: бренд OnePlus, известный на рынке смартфонов своим статусом «убийцы флагманов», находится на грани прекращения деятельности. Как сообщает издание ВинФутуре со ссылкой на свои источники, ожидается, что компания и её материнская организация Oppo уже на этой неделе выступят с официальным заявлением о закрытии бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта новость — не просто маркетинговая стратегия, а означает полный уход бренда с крупнейших и стратегически важных рынков, таких как Европа и США. По мнению отраслевых экспертов, эпоха OnePlus, какой мы её знали, подходит к концу. Это, несомненно, окажет существенное влияние на конкурентную среду на рынке мобильных устройств.

Стоит отметить, что опасения по поводу будущего бренда OnePlus звучат не впервые. В январе этого года ресурс Android Хеадлинес уже публиковал масштабное расследование о ликвидации компании. Тогда руководство OnePlus пыталось опровергнуть эту информацию и успокоить пользователей, однако нынешняя ситуация свидетельствует о том, что положение дел гораздо серьезнее.

Стратегические изменения и планы Oppo

Согласно данным ВинФутуре, после закрытия бренда OnePlus его место полностью займет Oppo. Компания планирует расширить свое влияние на европейском рынке и освоить ценовые сегменты и аудиторию, которые ранее занимал OnePlus. Этот шаг может быть предпринят с целью оптимизации ресурсов и прекращения внутренней конкуренции между двумя брендами.

Пока нет точной информации о судьбе бренда в Азии, в частности на развивающихся рынках, таких как Узбекистан. Однако, если глобальная стратегия изменится, это неизбежно отразится на линейке продуктов во всех регионах и на услугах технической поддержки. Вопрос обновлений программного обеспечения может стать самым болезненным для пользователей OnePlus.

В свое время OnePlus произвел революцию в индустрии смартфонов, предложив высокую производительность по доступной цене. Его оболочка ОксйгенОС и сообщество преданных фанатов отличали бренд от других китайских производителей. В какой форме сохранится это наследие или исчезнет вовсе, станет известно только после официального объявления.

В заключение можно сказать, что уход бренда OnePlus — это завершение целой эпохи на рынке смартфонов. Если ожидаемое на этой неделе заявление подтвердится, в ближайшие годы любители технологий смогут видеть флагманы только под брендом Oppo. Не исключено, что это несколько ограничит возможности выбора на рынке.

OnePlusOppoСмартфонТехнологииРынок
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Глава Microsoft Сатья Наделла предупредил об опасностях искусственного интеллектаГлава Microsoft Сатья Наделла предупредил об опасностях искусственного интеллектаСегодня, 01:59Очередная поломка GeForce RTX 5090: на этот раз проблема не в разъеме питанияОчередная поломка GeForce RTX 5090: на этот раз проблема не в разъеме питанияСегодня, 01:56Apple подала в суд на OpenAI: кража конфиденциальных данныхApple подала в суд на OpenAI: кража конфиденциальных данныхСегодня, 01:22Ценовая война на рынке микрочипов: TSMC повышает цены, а Рапидус переманивает клиентовЦеновая война на рынке микрочипов: TSMC повышает цены, а Рапидус переманивает клиентовСегодня, 00:53SpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету StarshipSpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету StarshipСегодня, 00:29Рекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 разРекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 разВчера, 23:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли