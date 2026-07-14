В мире технологий ожидаются громкие перемены: бренд OnePlus, известный на рынке смартфонов своим статусом «убийцы флагманов», находится на грани прекращения деятельности. Как сообщает издание ВинФутуре со ссылкой на свои источники, ожидается, что компания и её материнская организация Oppo уже на этой неделе выступят с официальным заявлением о закрытии бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта новость — не просто маркетинговая стратегия, а означает полный уход бренда с крупнейших и стратегически важных рынков, таких как Европа и США. По мнению отраслевых экспертов, эпоха OnePlus, какой мы её знали, подходит к концу. Это, несомненно, окажет существенное влияние на конкурентную среду на рынке мобильных устройств.

Стоит отметить, что опасения по поводу будущего бренда OnePlus звучат не впервые. В январе этого года ресурс Android Хеадлинес уже публиковал масштабное расследование о ликвидации компании. Тогда руководство OnePlus пыталось опровергнуть эту информацию и успокоить пользователей, однако нынешняя ситуация свидетельствует о том, что положение дел гораздо серьезнее.

Стратегические изменения и планы Oppo

Согласно данным ВинФутуре, после закрытия бренда OnePlus его место полностью займет Oppo. Компания планирует расширить свое влияние на европейском рынке и освоить ценовые сегменты и аудиторию, которые ранее занимал OnePlus. Этот шаг может быть предпринят с целью оптимизации ресурсов и прекращения внутренней конкуренции между двумя брендами.

Пока нет точной информации о судьбе бренда в Азии, в частности на развивающихся рынках, таких как Узбекистан. Однако, если глобальная стратегия изменится, это неизбежно отразится на линейке продуктов во всех регионах и на услугах технической поддержки. Вопрос обновлений программного обеспечения может стать самым болезненным для пользователей OnePlus.

В свое время OnePlus произвел революцию в индустрии смартфонов, предложив высокую производительность по доступной цене. Его оболочка ОксйгенОС и сообщество преданных фанатов отличали бренд от других китайских производителей. В какой форме сохранится это наследие или исчезнет вовсе, станет известно только после официального объявления.

В заключение можно сказать, что уход бренда OnePlus — это завершение целой эпохи на рынке смартфонов. Если ожидаемое на этой неделе заявление подтвердится, в ближайшие годы любители технологий смогут видеть флагманы только под брендом Oppo. Не исключено, что это несколько ограничит возможности выбора на рынке.