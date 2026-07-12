Геройство Джуда Беллингема: Англия вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Англии одержала непростую победу над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира и завоевала путевку в полуфинал. В матче, прошедшем на стадионе в Майами, главная звезда англичан Джуд Беллингем вновь проявил себя, выведя команду из сложной ситуации. Эта победа вывела «трех львов» в бескомпромиссный полуфинальный поединок против Аргентины. Об этом сообщает Goal.com.

Игра началась по неожиданному сценарию. Несмотря на то, что Англия взяла мяч под свой контроль, жаркая погода Южной Флориды заметно повлияла на действия футболистов. Как сообщает издание Goal.com, на 36-й минуте Норвегии удалось открыть счет. После передачи Андреаса Шельдерупа мяч неожиданно попал в штангу и оказался в сетке ворот. Эрлинг Холанд и его товарищи по команде в этой ситуации немного положились и на удачу.

«Бенефис» Беллингема и решения VAR

Перед самым перерывом на сцену вышел Джуд Беллингем. После передачи Энтони Гордона он мастерски обработал мяч и точно пробил в нижний угол ворот своей слабой ногой. Во втором тайме драматические события продолжились. Хотя норвежец Торбьорн Хеггем забил гол после углового, система VAR отменила взятие ворот из-за того, что Эрлинг Холанд толкнул защитника соперника.

Поскольку в основное время победитель не был выявлен, команды перешли к дополнительным таймам. И здесь Джуд Беллингем сказал свое веское слово. После того как вратарь отразил удар Моргана Роджерса, Беллингем оказался расторопнее всех и забил победный гол. Оборонительная линия Англии, в частности Дэн Бёрн, в оставшиеся минуты продемонстрировала надежную игру и удержала счет.

Недовольство Томаса Тухеля

Несмотря на победу, главный тренер сборной Англии Томас Тухель после игры не скрывал своего недовольства. Немецкий специалист назвал игру своей команды «технически некачественной» и подчеркнул, что ожидал от своих подопечных большего. Хотя для Тухеля важен результат, он выразил серьезные претензии по поводу стиля игры и дисциплины на поле.

Тем не менее, для Англии самое главное — результат. Теперь команда встретится с Аргентиной во главе с Лионельем Месси в полуфинале, который пройдет в Атланте. Ожидается, что этот матч станет настоящим праздником для футбольных болельщиков всего мира. А Джуд Беллингем уже успел стать настоящим лидером Англии на этом турнире.