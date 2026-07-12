Стрельба на баскетбольном турнире унесла жизнь известного спортсмена

Баскетбольный турнир, проходивший в Нью-Йорке (США), завершился трагедией. В ночь на 10 июля текущего года американский баскетболист Кайна Рочфорд погиб в результате стрельбы, произошедшей во время перерыва между играми. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщила газета Нью-Йорк Пост.

По данным правоохранительных органов, 35-летний спортсмен скончался на месте происшествия после того, как получил огнестрельное ранение в голову. Согласно предварительной информации, стрельба произошла после конфликта Рочфорда с другим мужчиной. В результате инцидента еще два человека получили ранения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Как пишет издание, Кайна Рочфорд был одним из самых ярких и талантливых баскетболистов Университета Фэрли Дикинсон в Нью-Джерси. Он получил пулевое ранение в голову около 22:30 по местному времени во время соревнований Кингдоме Баскетбалл Турнамент, проходивших в жилом комплексе «Мартин Лютер Кинг» на Леннокс-авеню.

По словам одного из соседей, Рочфорд вырос в семье, где воспитывались двое сыновей и дочь. Его родители переехали в США из Тринидада несколько лет назад.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани резко осудил это убийство и выразил соболезнования близким Рочфорда в социальной сети Кс. В своем заявлении он подчеркнул, что подобному бессмысленному насилию не должно быть места в обществе.

За свою карьеру Кайна Рочфорд защищал цвета ряда зарубежных клубов. В частности, он выступал в качестве профессионального баскетболиста в Нидерландах, Израиле, Франции, Швейцарии, Великобритании и других странах.