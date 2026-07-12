Стрельба на баскетбольном турнире унесла жизнь известного спортсмена

·40·Мир
Стрельба на баскетбольном турнире унесла жизнь известного спортсмена

Баскетбольный турнир, проходивший в Нью-Йорке (США), завершился трагедией. В ночь на 10 июля текущего года американский баскетболист Кайна Рочфорд погиб в результате стрельбы, произошедшей во время перерыва между играми. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщила газета Нью-Йорк Пост.

По данным правоохранительных органов, 35-летний спортсмен скончался на месте происшествия после того, как получил огнестрельное ранение в голову. Согласно предварительной информации, стрельба произошла после конфликта Рочфорда с другим мужчиной. В результате инцидента еще два человека получили ранения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Как пишет издание, Кайна Рочфорд был одним из самых ярких и талантливых баскетболистов Университета Фэрли Дикинсон в Нью-Джерси. Он получил пулевое ранение в голову около 22:30 по местному времени во время соревнований Кингдоме Баскетбалл Турнамент, проходивших в жилом комплексе «Мартин Лютер Кинг» на Леннокс-авеню.

По словам одного из соседей, Рочфорд вырос в семье, где воспитывались двое сыновей и дочь. Его родители переехали в США из Тринидада несколько лет назад.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани резко осудил это убийство и выразил соболезнования близким Рочфорда в социальной сети Кс. В своем заявлении он подчеркнул, что подобному бессмысленному насилию не должно быть места в обществе.

За свою карьеру Кайна Рочфорд защищал цвета ряда зарубежных клубов. В частности, он выступал в качестве профессионального баскетболиста в Нидерландах, Израиле, Франции, Швейцарии, Великобритании и других странах.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Скончался бывший эмир Катара, в стране объявлен 4-дневный траурСкончался бывший эмир Катара, в стране объявлен 4-дневный траурСегодня, 15:53NASA начала набор добровольцев для эксперимента по жизни на МарсеNASA начала набор добровольцев для эксперимента по жизни на МарсеСегодня, 14:28Тайны Гималаев: о чем свидетельствуют морские окаменелости на вершине Эвереста?Тайны Гималаев: о чем свидетельствуют морские окаменелости на вершине Эвереста?Сегодня, 13:14В Италии студенты удивили всех, запустив огромный бумажный самолет!В Италии студенты удивили всех, запустив огромный бумажный самолет!Сегодня, 13:09В результате российской атаки в Сумах погибли не менее 5 человекВ результате российской атаки в Сумах погибли не менее 5 человекСегодня, 13:01Одна на 500 тысяч: женщина удивила всех, обнаружив розового кузнечикаОдна на 500 тысяч: женщина удивила всех, обнаружив розового кузнечикаСегодня, 12:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью