После поражения Макгрегора бойцы разделились на два лагеря

Возвращение Конора Макгрегора после пятилетнего перерыва завершилось драматично всего за несколько секунд. Бывший ирландский чемпион быстро потерпел поражение, получив травму колена в самом начале боя против Макса Холлоуэя в Лас-Вегасе.

Это событие вызвало неоднозначную реакцию в мире ММА и бокса. В то время как одни выразили сочувствие Макгрегору, другие встретили ситуацию с жесткой иронией.

Махачев уколол Конора одной фразой

Чемпион UFC Ислам Махачев выразил свое отношение очень кратко:

«Конор побил Конора. Поздравляю, Макс».

Это мнение стало одной из самых обсуждаемых реакций в социальных сетях.

Реакция Кроуфорда и Дос Аньоса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд сделал резкий намек на ситуацию:

«Удивительно, как Бог наказывает тех, кто плохо обо мне отзывался».

Рафаэль Дос Аньос сначала пошутил, а затем выразил сочувствие Макгрегору:

«Что, опять тот же мизинец? Но если без шуток, мне жаль Конора. Этот бой не должен был так закончиться».

Некоторые потребовали немедленного реванша

Чемпион WBC Райан Гарсия не принял такой исход боя.

«Нужен немедленный реванш. Как только колено заживет, они должны встретиться снова».

Мэтт Фревола также намекнул, что Холлоуэй может подождать третьего боя.

Самую жесткую критику высказал Тедди Атлас

Известный тренер и аналитик Тедди Атлас обратил внимание на состояние Макгрегора после длительного перерыва:

«Главный урок в том, что никогда не стоит ставить на бойца, который не дрался пять лет и выглядит раздутым».

Белал Мухаммад связал ситуацию с Майклом Чендлером, пошутив, что тот «проклял» этот бой.

Шуток о гонораре стало больше

Кевин Ли иронично отозвался о том, что Холлоуэй победил, практически не приложив усилий:

«Огромный гонорар, не гонял вес, не нанес ни одного удара и победил».

Дерек Брансон указал на то, что Конор заработал огромную сумму за короткое время:

«Заработать 30 миллионов менее чем за минуту — это просто мечта».

«Аура Холлоуэя порвала связку»

Майк Дэвис оставил один из самых странных и вирусных комментариев:

«Аура Макса Холлоуэя порвала связку на колене Конора».

Пауло Коста пошутил, что Макгрегор вернется с «железной голенью и железной крестообразной связкой».

Были и те, кто выразил сочувствие

Кенни Флориан назвал смешанные единоборства «самым неблагодарным видом спорта». Его мнение было намеком на то, что долгожданное возвращение Макгрегора рухнуло за считанные секунды.

Таким образом, очередное поражение Конора Макгрегора вновь раскололо мир ММА: с одной стороны — сочувствие, с другой — жестокие шутки. Теперь главный вопрос — осмелится ли он вернуться после травмы?