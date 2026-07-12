Месси потребовал от судьи уважения: подробности перепалки на поле...
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в первом тайме четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Швейцарии вступил в спор с главным арбитром Жоау Педру Пинейру.
Инцидент произошел перед выполнением штрафного удара. Тон и жесты судьи не понравились Месси, после чего аргентинская звезда потребовал от него разговаривать с уважением.
Напряженная ситуация перед штрафным ударом
В тот момент, когда Швейцария готовилась исполнить штрафной удар, Пинейру дал указание Месси отойти на установленное расстояние.
Однако манера обращения судьи вызвала недовольство капитана сборной Аргентины.
«Разговаривай со мной нормально», — сказал Месси.
Месси снова подошел к судье
После исполнения штрафного удара футболист подошел к арбитру и, уперев руки в бока, еще раз выразил свое недовольство.
«Разговаривай со мной по-хорошему. Не проявляй ко мне неуважения. Я с тобой разговариваю нормально», — заявил он.
На кадрах видно, что Месси вел себя сдержанно, но открыто выражал недовольство поведением судьи.
Карточки не последовало
Краткий диалог между Месси и Пинейру не повлек за собой никаких дисциплинарных последствий.
Арбитр не показал капитану Аргентины ни желтой, ни красной карточки, и матч был продолжен.
Еще один горячий эпизод в четвертьфинале
Матч между Аргентиной и Швейцарией проходил под высоким давлением. На решающей стадии каждое решение воспринималось игроками и тренерами с особым вниманием.
Слова Месси, адресованные судье, стали одним из самых обсуждаемых эпизодов в социальных сетях после игры.
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