Месси потребовал от судьи уважения: подробности перепалки на поле...

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в первом тайме четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Швейцарии вступил в спор с главным арбитром Жоау Педру Пинейру.

Инцидент произошел перед выполнением штрафного удара. Тон и жесты судьи не понравились Месси, после чего аргентинская звезда потребовал от него разговаривать с уважением.

Напряженная ситуация перед штрафным ударом

В тот момент, когда Швейцария готовилась исполнить штрафной удар, Пинейру дал указание Месси отойти на установленное расстояние.

Однако манера обращения судьи вызвала недовольство капитана сборной Аргентины.

«Разговаривай со мной нормально», — сказал Месси.

Месси снова подошел к судье

После исполнения штрафного удара футболист подошел к арбитру и, уперев руки в бока, еще раз выразил свое недовольство.

«Разговаривай со мной по-хорошему. Не проявляй ко мне неуважения. Я с тобой разговариваю нормально», — заявил он.

На кадрах видно, что Месси вел себя сдержанно, но открыто выражал недовольство поведением судьи.

Карточки не последовало

Краткий диалог между Месси и Пинейру не повлек за собой никаких дисциплинарных последствий.

Арбитр не показал капитану Аргентины ни желтой, ни красной карточки, и матч был продолжен.

Еще один горячий эпизод в четвертьфинале

Матч между Аргентиной и Швейцарией проходил под высоким давлением. На решающей стадии каждое решение воспринималось игроками и тренерами с особым вниманием.

Слова Месси, адресованные судье, стали одним из самых обсуждаемых эпизодов в социальных сетях после игры.