Машрабжон Рузибоев нокаутировал соперника в первом раунде (видео)
Узбекский мастер смешанных единоборств Машрабжон Рузибоев одержал уверенную победу на турнире Опен ФК 67, прошедшем в Москве. Наш соотечественник завершил бой против бразильца Габриэля Миранды техническим нокаутом уже в первом раунде.
Эта победа стала очередным важным результатом в профессиональной карьере Машрабжона Рузибоева и еще больше улучшила его рекорд.
Бой завершился в первом же раунде
На турнире Опен ФК 67, организованном в столице России городе Москве, Машрабжон Рузибоев вышел в октагон против бразильца Габриэля Миранды.
Наш соотечественник активно начал поединок, нанося сопернику серию точных ударов. В результате судья остановил бой уже в первом раунде и зафиксировал победу Машрабжона техническим нокаутом.
Рекорд снова улучшен
После этого успеха профессиональная статистика Машрабжона Рузибоева выглядит следующим образом:
21 победа;
4 поражения;
1 ничья.
Для Габриэля Миранды это поражение стало десятым в карьере.
Брат Нурсултона Рузибоева сделал очередной шаг
Машрабжон Рузибоев также хорошо известен как брат бойца UFC Нурсултона Рузибоева.
Стабильные результаты, которые он показывает в последних боях, и победа в таком престижном промоушене, как Опен ФК, могут стать важным шагом в его карьере.
Путь к крупным промоушенам
Уверенный технический нокаут в первом раунде еще раз продемонстрировал высокий уровень Машрабжона Рузибоева.
Если он сохранит такой темп, вероятность того, что в ближайшем будущем он привлечет внимание крупных международных промоушенов и примет участие в боях еще более высокого уровня, возрастает.
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