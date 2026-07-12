Машрабжон Рузибоев нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

·43·Спорт
Машрабжон Рузибоев нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

Узбекский мастер смешанных единоборств Машрабжон Рузибоев одержал уверенную победу на турнире Опен ФК 67, прошедшем в Москве. Наш соотечественник завершил бой против бразильца Габриэля Миранды техническим нокаутом уже в первом раунде.

Эта победа стала очередным важным результатом в профессиональной карьере Машрабжона Рузибоева и еще больше улучшила его рекорд.

Бой завершился в первом же раунде

На турнире Опен ФК 67, организованном в столице России городе Москве, Машрабжон Рузибоев вышел в октагон против бразильца Габриэля Миранды.

Наш соотечественник активно начал поединок, нанося сопернику серию точных ударов. В результате судья остановил бой уже в первом раунде и зафиксировал победу Машрабжона техническим нокаутом.

Рекорд снова улучшен

После этого успеха профессиональная статистика Машрабжона Рузибоева выглядит следующим образом:

  • 21 победа;

  • 4 поражения;

  • 1 ничья.

Для Габриэля Миранды это поражение стало десятым в карьере.

Брат Нурсултона Рузибоева сделал очередной шаг

Машрабжон Рузибоев также хорошо известен как брат бойца UFC Нурсултона Рузибоева.

Стабильные результаты, которые он показывает в последних боях, и победа в таком престижном промоушене, как Опен ФК, могут стать важным шагом в его карьере.

Путь к крупным промоушенам

Уверенный технический нокаут в первом раунде еще раз продемонстрировал высокий уровень Машрабжона Рузибоева.

Если он сохранит такой темп, вероятность того, что в ближайшем будущем он привлечет внимание крупных международных промоушенов и примет участие в боях еще более высокого уровня, возрастает.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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