NASA начала набор добровольцев для эксперимента по жизни на Марсе

·0·Мир
NASA начала набор добровольцев для эксперимента по жизни на Марсе

Космическое агентство США — NASA объявило о наборе четырех добровольцев для уникального научного проекта, имитирующего жизнь на Луне и Марсе. Эта годовая программа позволит участникам прожить в условиях, приближенных к будущим космическим миссиям.

По данным агентства, эксперимент начнется в августе 2027 года в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Проект предполагает не реальный полет, а имитацию образа жизни на Луне и Марсе в специально созданной среде.

В течение 12 месяцев участники будут жить в замкнутом пространстве и выполнять задачи, которые стоят перед астронавтами. Им предстоит пройти через такие испытания, как выращивание сельскохозяйственных культур, регулярный мониторинг состояния здоровья, а также тренировки по выходу в открытый космос.

С помощью этого проекта специалисты планируют оценить готовность человеческого организма к длительным космическим миссиям. Также будет изучено, как тот факт, что марсианские сутки примерно на 40 минут длиннее земных, влияет на биологические ритмы человека.

Кто может принять участие?

В конкурсе могут участвовать граждане США или обладатели Green Card, дающей право на постоянное проживание. Кандидаты должны быть в возрасте от 30 до 55 лет, иметь рост не более 1,88 метра и хорошо владеть английским языком.

Кроме того, преимущество будет у тех, кто имеет степень бакалавра в области инженерии, биологии, физики или математики. Заявки кандидатов с опытом научной деятельности или военной службы также будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Как будет проходить эксперимент?

Проект будет состоять из трех этапов. Сначала участники будут жить в специальном модуле, имитирующем космический корабль. Затем их переместят в среду, похожую на поверхность Марса, где они будут выполнять практические занятия по выращиванию растений и работе во внешней среде. На заключительном этапе они вернутся в условия космического корабля, имитируя процесс «возвращения» на Землю.

В NASA подчеркивают, что данное исследование имеет важное значение для организации будущих пилотируемых миссий на Луну и Марс с обеспечением максимальной безопасности.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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