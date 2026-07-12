Серьезное предупреждение для владельцев Mazda MX-5 и Абарт 124: выявлена дорогостоящая неисправность

·2·Авто
Серьезное предупреждение для владельцев Mazda MX-5 и Абарт 124: выявлена дорогостоящая неисправность

Владельцы Mazda MX-5, известного своей компактностью и удовольствием от вождения, а также его технического близнеца Абарт 124 Спидер, могут столкнуться с неожиданными и довольно высокими финансовыми расходами. Поскольку эти спорткары построены на одной платформе, специфическая техническая проблема в их задней подвеске является общей для обеих моделей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Дело в том, что наблюдаются случаи преждевременного износа сферических втулок (сферикал бушес), расположенных в ступицах задних колес этих автомобилей. Согласно анализу издания Autocar, опасность заключается в том, что выход из строя этой небольшой детали требует замены всего узла в сборе. А это означает неожиданно большие расходы для владельцев авто.

Суть проблемы и решение

В каждой задней ступице моделей Mazda MX-5 и Абарт 124 имеется несколько втулок. Если хотя бы одна из них выходит из строя или в ней появляется люфт, во время движения автомобиля начинают доноситься неприятные стуки. В большинстве случаев водители обнаруживают это во время техосмотра или при детальной проверке подвески.

Основная проблема заключается в том, что производитель (ОЭМ) не предусмотрел возможность покупки этих втулок в качестве отдельных запчастей. То есть, даже если неисправна лишь небольшая резинометаллическая деталь, приходится покупать весь узел ступицы в сборе (хуб ассемблй). Это увеличивает затраты на ремонт в несколько раз.

На что следует обратить внимание водителям?

Специалисты рекомендуют владельцам автомобилей данных моделей обратить внимание на следующие признаки:

  • Неестественные стуки или скрипы, доносящиеся из области задних колес;
  • Потеря устойчивости задней части автомобиля при прохождении поворотов;
  • Неравномерный износ шин.
Хотя родстеры, такие как Mazda MX-5 или Абарт 124, не получили широкого распространения в Узбекистане, среди автолюбителей немало тех, кто привозит эти модели из-за рубежа. Состояние местных дорог и климатические условия могут привести к еще более быстрому износу деталей подвески.

Поэтому покупателям, планирующим приобрести Mazda MX-5 или Абарт 124 на вторичном рынке, рекомендуется при диагностике автомобиля уделить особое внимание состоянию втулок задних ступиц. В противном случае, покупка, которая казалась выгодной, может обернуться дорогостоящим сервисным обслуживанием.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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