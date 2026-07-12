Серьезное предупреждение для владельцев Mazda MX-5 и Абарт 124: выявлена дорогостоящая неисправность
Владельцы Mazda MX-5, известного своей компактностью и удовольствием от вождения, а также его технического близнеца Абарт 124 Спидер, могут столкнуться с неожиданными и довольно высокими финансовыми расходами. Поскольку эти спорткары построены на одной платформе, специфическая техническая проблема в их задней подвеске является общей для обеих моделей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .
Дело в том, что наблюдаются случаи преждевременного износа сферических втулок (сферикал бушес), расположенных в ступицах задних колес этих автомобилей. Согласно анализу издания Autocar, опасность заключается в том, что выход из строя этой небольшой детали требует замены всего узла в сборе. А это означает неожиданно большие расходы для владельцев авто.
Суть проблемы и решениеВ каждой задней ступице моделей Mazda MX-5 и Абарт 124 имеется несколько втулок. Если хотя бы одна из них выходит из строя или в ней появляется люфт, во время движения автомобиля начинают доноситься неприятные стуки. В большинстве случаев водители обнаруживают это во время техосмотра или при детальной проверке подвески.
Основная проблема заключается в том, что производитель (ОЭМ) не предусмотрел возможность покупки этих втулок в качестве отдельных запчастей. То есть, даже если неисправна лишь небольшая резинометаллическая деталь, приходится покупать весь узел ступицы в сборе (хуб ассемблй). Это увеличивает затраты на ремонт в несколько раз.
На что следует обратить внимание водителям?Специалисты рекомендуют владельцам автомобилей данных моделей обратить внимание на следующие признаки:
- Неестественные стуки или скрипы, доносящиеся из области задних колес;
- Потеря устойчивости задней части автомобиля при прохождении поворотов;
- Неравномерный износ шин.
Поэтому покупателям, планирующим приобрести Mazda MX-5 или Абарт 124 на вторичном рынке, рекомендуется при диагностике автомобиля уделить особое внимание состоянию втулок задних ступиц. В противном случае, покупка, которая казалась выгодной, может обернуться дорогостоящим сервисным обслуживанием.
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