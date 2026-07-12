Дэйна Уайт раскрыл подробности травмы Макгрегора: «Пять лет — это нелегко»

Президент UFC Дэйна Уайт предоставил информацию о травме, которую Конор Макгрегор получил в бою против Макса Холлоуэя. По его словам, ирландский боец повредил крестообразную связку колена.

Уайт признался, что перед боем ожидал как минимум одного полного и напряженного раунда борьбы, но события приняли совершенно иной оборот.

«Я ожидал как минимум один раунд настоящего боя»

Комментируя главный бой турнира UFC 329, Дэйна Уайт отметил, что состояние Макгрегора его удивило.

«Невероятный кард. Я ожидал, что будет хотя бы один раунд настоящего боя», — сказал глава UFC.

По его словам, возвращение в октагон после длительного перерыва — задача не из легких, и это могло повлиять на физическое состояние Макгрегора.

Кардио Макгрегора вызвало вопросы

Уайт также подчеркнул, что выносливость Конора оказалась не на ожидаемом уровне.

«А еще я не понял, что случилось с кардио Конора. Все-таки пять лет — это нелегко», — добавил он.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в 2021 году, и на турнире UFC 329 он дрался после пятилетнего перерыва.

Тип травмы стал известен

Дэйна Уайт сообщил, что у Макгрегора диагностирована травма крестообразной связки колена.

Травмы такого типа обычно требуют длительного процесса восстановления. Однако насколько серьезна травма Макгрегора и потребуется ли операция, пока не уточняется.

Будущее Макгрегора снова под вопросом

Конор Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю в первом раунде на турнире UFC 329. Теперь травма породила еще больше вопросов о том, когда он сможет вернуться в октагон.

Ожидается, что дальнейшие планы ирландского бойца станут известны после медицинского обследования.