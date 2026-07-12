Чемпионат мира: Швейцария подвергла резкой критике судейство в матче с Аргентиной

·21·Спорт
Чемпионат мира: Швейцария подвергла резкой критике судейство в матче с Аргентиной

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Швейцарии обернулся крупным скандалом. Швейцарцы подвергли резкой критике решение, принятое с помощью системы VAR, назвав уровень судейства «катастрофой». Сообщается, что спорный эпизод в этом матче решил судьбу игры и стал причиной вылета европейской команды из турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Самый спорный эпизод матча произошел с участием Бриля Эмболо. Изначально португальский арбитр Жоау Пинейру показал желтую карточку аргентинцу Леандро Паредесу за фол. Однако судья VAR Гильермо Пачеко Лариос порекомендовал пересмотреть эпизод. В итоге главный арбитр изменил свое решение, отменил карточку Леандро Паредеса и показал её Брилю Эмболо за «симуляцию». Поскольку для нападающего это было второе предупреждение, он был удален с поля.

Решение, которое «убило игру»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин после матча не скрывал своего гнева. Как сообщает издание Goal.com, специалист раскритиковал судейство, подчеркнув, что подобные решения противоречат духу футбола. «Это совершенно невозможно понять. Я знаю, что они защищают своих судей, но это правило сегодня убило игру. Это решение напрямую повлияло на результат матча», — сказал Якин.

По словам тренера, в момент удаления Бриля Эмболо сборная Швейцарии набирала уверенность в своих силах. Играть более часа в меньшинстве против действующих чемпионов мира стало тяжелым ударом для команды. «Бриль сейчас подавлен. Он расстроен тем, что не смог помочь команде. Это была просто ошибка судьи», — добавил тренер.

Полузащитник команды Ремо Фройлер также выразил недовольство уровнем судейства. По его мнению, арбитры искусственно изменили ход игры. «Это просто катастрофа. Я не понял, что делал судья. У меня в голове не укладывается, почему VAR вмешался в такую ситуацию. В первом тайме было много подобных моментов, почему тогда не дали желтую карточку? Нужно было просто дать судье делать свою работу», — сказал Ремо Фройлер.

Сообщается, что эта скандальная ситуация связана с новыми правилами, введенными ИФАБ для турнира 2026 года. Пока Бриль Эмболо покидал поле со слезами на глазах, тренеры и игроки на скамейке запасных Швейцарии в резкой форме выражали свои протесты арбитрам. Аргентина во главе с Лионельем Месси вырвала победу в дополнительное время и завоевала путевку в полуфинал.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиАргентинаШвейцарияVAR
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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