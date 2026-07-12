SpaceX готовится к запуску крупнейшей в истории человечества ракеты Starship В3

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, находится на пороге очередного грандиозного шага в освоении космоса. Ожидается, что 16 июля текущего года состоится 13-й испытательный полет Starship В3 — самой большой и мощной ракетной системы, когда-либо созданной человечеством. Эта миссия может войти в историю не только как техническое испытание, но и как первый запуск, в ходе которого на орбиту будут выведены спутники нового поколения Starlink В3 весом в две тонны. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, стартовое окно откроется в 17:45 по центральному времени США. В ходе миссии, которая продлится около 90 минут, на борту Starship будут находиться 20 аппаратов нового поколения. После отделения эти спутники должны будут развернуть солнечные панели и антенны, а затем попытаться установить связь с наземными станциями в Южной Африке и существующей группировкой Starlink через лазерные каналы.

Техническая модернизация и испытания двигателей

Инженеры SpaceX провели серьезную работу над ошибками, выявленными в ходе предыдущего 12-го испытания. Тогда пять из 33 двигателей первой ступени Super Heavy не смогли запуститься повторно, что привело к досрочному завершению маневра. Для нового полета система повторного запуска двигателей и алгоритмы их работы были полностью модернизированы.

Значительные изменения претерпела и верхняя ступень ракеты. Несмотря на то, что в прошлом эксперименте один из вакуумных двигателей Raptor вышел из строя, корабль смог продолжить движение по заданной траектории. Одной из главных задач нынешней миссии является успешный повторный запуск двигателя Raptor в условиях открытого космоса. Это критически важное техническое решение для будущих сложных орбитальных полетов и межпланетных миссий.

Тепловая защита и меры безопасности

Одним из самых серьезных испытаний для Starship является экстремально высокая температура при входе в атмосферу. В этот раз инженеры применяют уникальный метод проверки системы тепловой защиты. Шесть спутников Starlink В3 оснащены специальными камерами, которые будут снимать тепловой щит корабля во время полета и передавать данные на Землю.

Интересно, что часть плиток тепловой защиты была намеренно окрашена в белый цвет. Это позволит инженерам визуально имитировать повреждения плиток и проверить методы диагностики. Также будут протестированы новые способы крепления плиток и датчики, измеряющие высокие аэродинамические нагрузки.

Согласно плану, первая ступень Super Heavy должна совершить посадку в Мексиканском заливе, а корабль Starship — управляемо войти в атмосферу и приводниться в Индийском океане. В случае успеха SpaceX выйдет на принципиально новый уровень в доставке грузов в космос и расширении сети Starlink, что в будущем может способствовать улучшению качества связи даже в таких регионах, как Узбекистан, где глобальное интернет-покрытие имеет важное значение.