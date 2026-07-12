Чемпионат Азии: Золотой дубль Джонбиби Хукмовой!

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Чемпионат Азии: Золотой дубль Джонбиби Хукмовой!

Чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет, проходящий в китайском городе Ордос, складывается успешно для наших представителей. В очередной день соревнований наши атлеты вновь показали высокие результаты, пополнив копилку нашей делегации новыми медалями. Zamin.uz представляет подробности этой радостной новости.

Джонбиби Хукмова — обладательница двойного золота континентального первенства!

В программе вчерашнего дня соревнований наши соотечественники завоевали 1 золотую и 1 серебряную медали. Внимание многих вновь было приковано к нашей талантливой спортсменке Джонбиби Хукмовой:

  • Золотой дубль: Ранее победившая в забеге на 800 метров, Джонбиби Хукмова на этот раз доказала свое превосходство и на дистанции 400 метров. Она пересекла финишную черту за 51,19 секунды, оформив свою вторую золотую медаль на турнире.

  • Успешное преодоление барьеров: Нурхон Очилова, участвовавшая в беге на 400 метров с барьерами, показала результат 57,99 секунды и была награждена серебряной медалью турнира.

Общекомандный зачет: мы следом за Китаем и Японией!

По итогам третьего дня сборная Узбекистана демонстрирует очень высокие результаты. С общим количеством 3 золотые и 4 серебряные медали наша делегация занимает почетное третье место в общекомандном зачете, уступая лишь хозяевам турнира Китаю и Японии.

Список наших победителей и призеров:

Обладатели золотых медалей:

  • Джонбиби Хукмова — 400 метров (бег)

  • Джонбиби Хукмова — 800 метров (бег)

  • Валерия Горбатова — прыжки в высоту

Обладатели серебряных медалей:

  • Нурхон Очилова — 400 метров (бег с барьерами)

  • Барнохон Сайфуллаева — прыжки в высоту

  • Аюбхон Фаёзов — метание молота

  • Иброхим Махкамов — тройной прыжок

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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