Чемпионат Азии: Золотой дубль Джонбиби Хукмовой!
Чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет, проходящий в китайском городе Ордос, складывается успешно для наших представителей. В очередной день соревнований наши атлеты вновь показали высокие результаты, пополнив копилку нашей делегации новыми медалями. Zamin.uz представляет подробности этой радостной новости.
Джонбиби Хукмова — обладательница двойного золота континентального первенства!
В программе вчерашнего дня соревнований наши соотечественники завоевали 1 золотую и 1 серебряную медали. Внимание многих вновь было приковано к нашей талантливой спортсменке Джонбиби Хукмовой:
Золотой дубль: Ранее победившая в забеге на 800 метров, Джонбиби Хукмова на этот раз доказала свое превосходство и на дистанции 400 метров. Она пересекла финишную черту за 51,19 секунды, оформив свою вторую золотую медаль на турнире.
Успешное преодоление барьеров: Нурхон Очилова, участвовавшая в беге на 400 метров с барьерами, показала результат 57,99 секунды и была награждена серебряной медалью турнира.
Общекомандный зачет: мы следом за Китаем и Японией!
По итогам третьего дня сборная Узбекистана демонстрирует очень высокие результаты. С общим количеством 3 золотые и 4 серебряные медали наша делегация занимает почетное третье место в общекомандном зачете, уступая лишь хозяевам турнира Китаю и Японии.
Список наших победителей и призеров:
Обладатели золотых медалей:
Джонбиби Хукмова — 400 метров (бег)
Джонбиби Хукмова — 800 метров (бег)
Валерия Горбатова — прыжки в высоту
Обладатели серебряных медалей:
Нурхон Очилова — 400 метров (бег с барьерами)
Барнохон Сайфуллаева — прыжки в высоту
Аюбхон Фаёзов — метание молота
Иброхим Махкамов — тройной прыжок
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