Неймар завершил карьеру в сборной и начал играть в покер в Лас-Вегасе

·1·Спорт
Неймар завершил карьеру в сборной и начал играть в покер в Лас-Вегасе

Легендарный нападающий сборной Бразилии Неймар открывает новую страницу в своей профессиональной карьере. Стало известно, что после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года 34-летняя звезда принимает участие в престижном турнире Ворлд Сериес оф Покер (ВСОП), проходящем в Лас-Вегасе. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает издание.

Бразильский форвард отправился в Лас-Вегас вскоре после завершения мирового первенства в Северной Америке. В субботу вечером он занял место за столом, чтобы принять участие в главном турнире с бай-ином 10 000 долларов. Для Неймара это не первый опыт в мире азартных игр; в 2025 году он уже удивлял многих, дойдя до финального стола этого же турнира.

Неудачный финал и новое увлечение

Однако на этот раз удача Неймара за покерным столом оказалась такой же короткой, как и на футбольном поле. Он выбыл из игры уже в первый день соревнований. Эта неудача стала символичной для бразильских болельщиков, так как последний турнир игрока в составе сборной завершился столь же рано.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2. После этого матча, состоявшегося 5 июля, Неймар официально объявил о завершении своей международной карьеры. Для футболиста, принявшего участие в четырех чемпионатах мира и ставшего лучшим бомбардиром в истории Бразилии, это прощание получилось довольно болезненным.

На состояние Неймара во время турнира серьезно повлияли травмы. Из-за повреждения правой голени он лишь дважды выходил на поле со скамейки запасных. Свой последний гол в футболке сборной он забил с пенальти в ворота Норвегии, но соперники во главе с Эрлингом Холандом сумели вырвать победу.

Увлечение под огнем критики

Страсть Неймара к покеру и раньше вызывала множество дискуссий. В начале текущего года он подвергся жесткой критике со стороны бразильской общественности за то, что играл в онлайн-покер почти 24 часа подряд в то время, как его клуб боролся за выживание в турнирной таблице. Сам футболист настаивает на том, что то, как он проводит свободное время — это его личный выбор.

«К сожалению, в последние дни я не мог выйти на поле из-за физических нагрузок. Поэтому я нашел время заняться своим любимым делом вне футбола — покером», — объяснял Неймар свои действия в одном из предыдущих интервью. Ожидается, что теперь, будучи свободным от давления в сборной, звезда продолжит пробовать себя в совершенно других сферах.

НеймарБразилияПокерЛас-ВегасФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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