Ламин Ямаль посмеялся над Роберто Мартинесом перед полуфиналом ЧМ

·4·Спорт
Ламин Ямаль посмеялся над Роберто Мартинесом перед полуфиналом ЧМ

Юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль поделился своими мыслями перед полуфинальным матчем чемпионата мира в Северной Америке против Франции. Вингер «Барселоны» высказался не только о подготовке к предстоящей игре, но и о нумерологии и предсказаниях, связанных с числами. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как сообщает издание Те Гуардиан, когда 19-летнего футболиста, выступающего под 19-м номером, спросили об этих совпадениях, он отверг их значимость. В своем ответе Ямаль слегка посмеялся над взглядами бывшего наставника сборной Португалии Роберто Мартинеса на нумерологию. Игрок подчеркнул, что результат определяют действия на поле, а не цифры.

«Нет, я не верю в такие вещи. Ведь тренер сборной Португалии тоже много говорил о нумерологии, но в итоге появился Микель Мерино и всё решил. Я не беспокоюсь о голах, главное — победа. Лучшим подарком на мой день рождения станет именно победа», — сказал Ламин Ямаль.

Реакция на давление и критику

Несмотря на юный возраст, Ямаль заявил, что не чувствует никакого волнения или страха перед самым важным матчем в своей карьере. По его словам, футбол — это просто игра, и в жизни есть гораздо более сложные ситуации. Он добавил, что сборная Испании выходит на поле как действующий чемпион Европы и команда хорошо знает поставленную перед ней задачу.

На критику о том, что его спортивная форма по ходу турнира снизилась, футболист ответил резко. «Вы считаете, что я не в своей лучшей форме, значит, завтра вы можете ничего от меня не ждать. Но я надеюсь, что этот день станет особенным», — подчеркнул нападающий.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте также поддержал своего подопечного. По мнению тренера, лучшие игры Ямаля на этом турнире еще впереди. Он попросил игрока не поддаваться ожиданиям, а просто получать удовольствие от игры. Полуфинальный матч между Испанией и Францией находится в центре внимания всей мировой футбольной общественности.

Ламин ЯмальИспанияЧемпионат МираРоберто МартинесФутбол
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