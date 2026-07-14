Представлен новый стационарный телефон в стиле ретро для детей

В мире современных технологий, где зависимость детей от гаджетов становится глобальной проблемой, компания Пинвхил предложила неожиданное решение. Компания представила устройство Пинвхил Хоме, предназначенное для детей школьного возраста, внешне напоминающее домашний телефон в стиле ретро. Этот гаджет позволяет детям общаться, избегая вредного воздействия смартфонов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Устройство Пинвхил Хоме предназначено для детей в возрасте от 5 до 10 лет и служит промежуточным этапом перед переходом на смартфоны. Главная особенность устройства заключается в том, что в нем нет социальных сетей, игр или бесконечного видеоконтента. Оно разработано исключительно для голосовых вызовов и призвано стимулировать детей к осмысленному и живому общению.

Безопасность и родительский контроль

Хотя устройство имеет вид классического стационарного телефона, оно работает на базе современных технологий. Телефон подключается не к традиционной линии, а к сети Wi-Fi. Родители могут полностью контролировать устройство через специальное приложение Карегивер Портал. Эта система предоставляет следующие возможности:

Формирование списка только одобренных контактов;

Автоматическая блокировка неизвестных номеров, спама и роботов-звонков;

Установка специального расписания и временных ограничений для звонков;

Использование функций быстрого набора и голосовой почты.

Представители Пинвхил отмечают, что это устройство пробуждает у детей чувство независимости. Теперь им не нужно просить смартфон родителей, чтобы поговорить с друзьями или бабушкой. Это, в свою очередь, приучает детей к культуре цифрового общения с раннего возраста.

Экранное время и проблемы развития

Согласно данным иксбт.ком, популярность таких устройств не случайна. Последние исследования доказывают, что длительное пребывание детей перед экраном негативно влияет на их эмоциональное и социальное развитие. В частности, ученые из Университета Джорджии установили, что у детей, проводящих много времени в социальных сетях, медленнее развивается словарный запас и возникают трудности с произношением.

В настоящее время Пинвхил Хоме предлагается в двух моделях. Простая модель под названием Спарк стоит 68 долларов и выпускается в четырех цветах. Модель Классик стоит 79 долларов и оснащена настоящей ретро-трубкой и набором наклеек. В будущем компания планирует интегрировать это устройство со своими смарт-часами.

На рынке Узбекистана вопрос детской безопасности и ограничения их активности в интернете также становится актуальным. Устройства, подобные Пинвхил, могут стать удобной альтернативой для родителей, позволяя обеспечить детям безопасное общение, не отрывая их полностью от современных технологий.