Клод Макелеле порекомендовал президенту Реал Мадрида трансфер Майкла Олисе

Стало известно, что бывший полузащитник мадридского Реал Мадрида Клод Макелеле в беседе с президентом клуба Флорентино Пересом посоветовал обратить внимание на кандидатуру Майкла Олисе. Французский вингер, блистающий сейчас в составе Баварии, заслуживает признания многих экспертов благодаря своему стилю игры и влиянию на поле. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В интервью изданию Marca Макелеле раскрыл, что обсуждал именно эту тему с Флорентино Пересом. По его мнению, если мадридский клуб в будущем сможет позволить себе потратить крупную сумму на покупку лишь одного футболиста, то этим выбором должен стать именно Майкл Олисе. Бывший футболист высоко оценил игру молодого таланта.

Влияние уровня Лионелья Месси

Макелеле сравнил креативность, которую Майкл Олисе демонстрирует на поле, с легендарным Лионельем Месси. Он подчеркнул, что Олисе обладает способностью принимать неожиданные решения в любую секунду, когда владеет мячом. Это качество, которое крайне редко встречается в современном футболе и приводит болельщиков в восторг.

«Олисе возвращает удовольствие от просмотра футбола. Он демонстрирует ту свободу, талант и эффективность, которые мы видели в детстве. Когда его нет на поле, его отсутствие сразу ощущается. Такие звезды, как Килиан Мбаппе или Усман Дембеле, прекрасно знают, что Майкл Олисе видит свободные зоны, которые не замечают другие», — говорит Макелеле.

О сравнениях с Джудом Беллингемом

Хотя Майкл Олисе и Джуд Беллингем в настоящее время считаются самыми яркими молодыми звездами европейского футбола, Макелеле не захотел сравнивать их друг с другом. Он считает, что у каждого футболиста свой путь и сравнивать их — неверный подход.

«Джуд Беллингем или Майкл Олисе? Давайте позволим каждому из них говорить своими результатами. Я никогда не сравниваю великих. Сравнения Пеле с последующими поколениями или Марадоны с другими никогда не закончатся. У каждого свое время и свое место», — добавил бывший полузащитник.

Напомним, что прошлым летом Майкл Олисе перешел из клуба Кристал Пэлас в состав Баварии. Он быстро стал одним из лидеров как в мюнхенском клубе, так и в сборной Франции. Хотя официального подтверждения того, что такой трансфер для Реал Мадрида состоится, пока нет, рекомендации таких авторитетных лиц, как Макелеле, могут повлиять на трансферную политику клуба.