Унаи Симон не хочет пенальти: «4:0 лучше»

Вратарь сборной Испании Унаи Симон откровенно высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 против Франции. Он заявил, что уверен в своих силах, но подчеркнул, что не хотел бы, чтобы судьба такого важного матча решалась в серии пенальти.

«Предпочитаю победу со счетом 4:0»

В интервью RMC Sport Унаи Симон выразил желание, чтобы полуфинал против Франции решился в основное время.

По его словам, он чувствует себя уверенно в серии пенальти, но все же такой сценарий — не лучший путь для Испании.

«Я уверен в себе. Если я угадаю направление удара, то верю, что смогу отразить мяч. Но я просто не хочу, чтобы судьба такого важного матча решалась в серии пенальти», — сказал Симон.

Голкипер даже не скрывал, что предпочел бы крупную победу со счетом 4:0 в основное время.

Почему пенальти — опасный сценарий?

Серия пенальти может стать возможностью для вратарей проявить себя. Но на этой стадии это больше похоже на лотерею.

В полуфинале один удар решает судьбу путевки в финал. Ошибочный удар игрока или удачный прыжок вратаря могут изменить исход всего турнира.

Сценарий Значение для Испании Победа в основное время демонстрирует контроль и превосходство Дополнительное время возрастает риск усталости и ошибок Серия пенальти психологическое давление достигает максимума

Поэтому мнение Симона о том, что «лучше не доводить до пенальти» — это не просто осторожность. Это желание не терять контроль в большой игре.

Франция — не простой соперник

Испания встретится с Францией в полуфинале. В этой команде есть Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и другие скоростные футболисты.

Главная опасность Франции — в способности за считанные секунды перейти в атаку и изменить сценарий игры. Испания же постарается контролировать мяч, держать соперника под давлением и диктовать ритм игры.

Когда сталкиваются эти два стиля, роль вратаря становится еще важнее. Потому что Франция может не создать много моментов, но каждый созданный ими момент будет крайне опасным.

Большая ответственность для Симона

Унаи Симон — одна из важнейших фигур в оборонительной линии Испании. В таких матчах вратарь должен не только совершать сейвы, но и руководить защитой, начинать атаки пасами и принимать верные решения под давлением.

В игре против Франции его задачи еще больше усложнятся:

• следить за быстрыми прорывами Мбаппе;

• руководить защитниками внутри штрафной площади;

• не допускать ошибок при стандартных положениях;

• сохранять хладнокровие при игре ногами;

• быть морально готовым к сценарию с пенальти.

Проще говоря, если Испания хочет выйти в финал, Симону точно не придется скучать.

Слова о «4:0» — уверенность или психологический ход?

Заявление Симона о предпочтении победы со счетом 4:0 стало интересным сигналом перед полуфиналом.

С одной стороны, это выглядит как уверенность с долей шутки. С другой — отражает общее настроение в лагере Испании: они не боятся Франции, а наоборот, хотят провести игру по своему сценарию.

Такие слова влияют и на соперника. Франция может воспринять это как излишнюю самоуверенность. Испания же таким образом пытается психологически возвыситься.

Полуфинал решится в деталях

Матч Франция — Испания определит первого финалиста ЧМ-2026. В таких противостояниях решают не громкие слова, а мелкие детали.

Один неточный пас, один запоздалый выход, один сейв или один стандарт могут изменить весь сценарий.

Симон не хочет пенальти. Испания хочет победить в основное время. А Франция своими быстрыми атаками может разрушить любой план.

Теперь главный вопрос: сможет ли Испания решить исход игры в основное время, или Унаи Симону все же придется стать героем в серии пенальти?