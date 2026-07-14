Новость для пользователей WhatsApp: в iOS и Android появится собственное облачное хранилище

WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров в мире, работает над внедрением нового способа хранения данных для своих пользователей. Теперь для создания резервных копий (бакуп) истории чатов не придется полагаться исключительно на сторонние сервисы, так как появится возможность использовать собственное облачное хранилище платформы. Эта функция тестируется не только для Android, но и для пользователей устройств iOS. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

В настоящее время пользователи WhatsApp хранят свои переписки в облачных сервисах Google Drive на системе Android и iCloud на устройствах Apple. Новая функция предоставит пользователям выбор: они смогут размещать свои данные в привычных сервисах или непосредственно в зашифрованном хранилище самого WhatsApp.

Безопасность и бесплатные объемы

Согласно данным иксбт.ком, WhatsApp планирует предоставить пользователям до 2 GB бесплатного места в своем облачном хранилище. Хотя этого объема достаточно для хранения текстовых сообщений и важных документов, ожидается, что для пользователей с большим количеством медиафайлов будут введены дополнительные платные тарифы. В частности, за 50 GB памяти может быть установлена плата в размере около 1 доллара в месяц.

Главное преимущество новой системы заключается в ее высоком уровне безопасности. Все резервные копии, загруженные в облачное хранилище WhatsApp, по умолчанию защищены системой «енд-то-енд» (сквозного) шифрования. Пользователи смогут дополнительно защитить свои копии с помощью специального пароля или 64-значного ключа шифрования.

Стоит отметить, что в Google Drive или iCloud функция шифрования является опциональной, и пользователь должен активировать ее самостоятельно. В собственном хранилище WhatsApp этот процесс является обязательным, что значительно повышает уровень безопасности. Если пользователь захочет отказаться от шифрования, ему придется вернуться к традиционным сервисам Google или Apple.

Для пользователей из Узбекистана эта новость также имеет важное значение. Поскольку в случаях, когда память iCloud или Google Drive переполнена, появляется возможность хранить чаты WhatsApp в отдельном и безопасном месте. Это особенно полезно для экономии памяти телефона и предотвращения потери данных при смене устройства.

В настоящее время данная функция находится на стадии разработки и тестирования. Хотя WhatsApp официально не объявил, когда именно система зашифрованного облачного хранения данных станет доступна для всех пользователей, ожидается, что она появится в обновленных версиях приложения в ближайшие месяцы.