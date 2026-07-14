Невероятные цифры: цена билета на финал ЧМ-2026 достигла 11,5 млн долларов!

·63·Спорт
Невероятные цифры: цена билета на финал ЧМ-2026 достигла 11,5 млн долларов!

По мере приближения решающего финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года на рынке билетов наблюдается настоящее безумие. На официальной платформе перепродажи (ресале) ФИФА цена самого дорогого билета на финальную игру достигла рекордного уровня — почти 11,5 миллионов долларов.

Подробнее об этих космических ценах, поразивших футбольных болельщиков по всему миру, читайте в обзоре Zamin.уз.

Космические цены: самый дешевый — 7,4 тысячи долларов!

АБС Невс сообщает, что на официальной платформе перепродажи ФИФА самый дорогой билет оценен в 11 499 998,85 долларов. Бесспорно, это установит рекорд как самый дорогой билет в истории футбола.

Если вы хотите посмотреть финал со стадиона, вам придется потратить целое состояние, чтобы найти билет даже на самое простое и отдаленное место. Ведь цена самого дешевого билета в системе перепродажи начинается от 7 440,50 долларов.

Официальные предложения ФИФА и ВИП-пакеты

Интересно, что ФИФА все еще продолжает официальную продажу билетов. Недавно в свободную продажу поступило 1178 билетов второй категории на финальный матч, каждый из которых предлагается по 7 380 долларов.

Для состоятельных болельщиков, желающих посмотреть игру с особым комфортом и роскошью, установлены следующие эксклюзивные цены:

Категория билета и ВИП-пакета

Установленная цена (в долларах США)

Официальный билет 2-й категории (на сайте ФИФА)

$7 380

Билеты 1-й категории

от $19 995 до $32 970

ВИП-пакет «Трофй Лунге+» (с едой и напитками)

$32 500

ВИП-пакет «Трофй Лунге» (с едой и напитками)

$34 500

ФИФА хранит молчание: откуда появились «распроданные» билеты?

Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля этого года на знаменитой арене «МетЛифе Стадиум», расположенной в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, США.

Самый большой вопрос в этой ситуации вызывает внезапное появление новых билетов. Ранее ФИФА объявляла на своем официальном сайте, что все билеты на финальный матч уже проданы и объявлен «солд ут». Организация пока не дала никаких официальных комментариев о том, как и из каких источников перед ЧМ в продажу снова поступили дополнительные билеты.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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