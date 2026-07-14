Лионель Месси против Англии: Нико О’Райли с нетерпением ждет противостояния с легендой

Матч между сборными Англии и Аргентины в рамках полуфинала чемпионата мира находится в центре внимания футбольного мира. Этот поединок вызывает огромный интерес не только как встреча двух грандов, но и как дуэль между молодыми талантами и опытными легендами. В частности, молодой полузащитник клуба «Манчестер Сити» Нико О’Райли высоко оценил возможность встретиться на поле с одним из величайших игроков в истории футбола Лионельем Месси. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По сообщению издания Goal.com, Нико О’Райли считает этот матч одним из самых важных событий в своей карьере. Молодой футболист назвал игру против восьмикратного обладателя «Золотого мяча» «шансом, который выпадает раз в жизни». Он подчеркнул, что, несмотря на завершающий этап карьеры, Месси остается самым опасным игроком в мире.

Месси на пороге рекордов

Лионель Месси подошел к этому турниру в феноменальной спортивной форме. Капитан сборной Аргентины начал соревнование с хет-трика в матче против Алжира. Благодаря этому результату он побил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира (16 мячей). В настоящее время на счету 39-летнего нападающего 8 голов на текущем турнире, а общее количество его мячей на мундиалях достигло 21.

На данный момент Месси идет вровень с французом Килианом Мбаппе в гонке бомбардиров. О’Райли в интервью BBC Радио 5 Ливе сказал: «Я не могу дождаться этой игры. Месси для меня — лучший игрок всех времен, когда-либо выходивший на футбольное поле. Противостоять такому вызову — большая честь для меня».

Ошибка — фокусироваться только на одном игроке?

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд призвал своих товарищей по команде к бдительности. По его мнению, концентрация внимания исключительно на нейтрализации Лионелья Месси может дорого обойтись «трем львам». В составе Аргентины, помимо Месси, есть много звезд мирового уровня, способных решить исход матча.

«Мы прекрасно знаем, насколько силен Месси, но Аргентина опасна и как команда в целом. Мы не должны полагаться только на то, чтобы остановить одного человека. В распоряжении Лионелья Скалони есть и другие мастеровитые футболисты. Нам нужно проанализировать сильные и слабые стороны соперника и следовать общему плану», — добавил Пикфорд.

Этот полуфинальный матч важен не только с точки зрения путевки в финал, но и в контексте смены поколений и открытия новых страниц в истории футбола. Английские болельщики с большим волнением ждут того, как молодые звезды их команды будут противостоять опыту Месси.