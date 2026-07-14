Huawei вернулась на мировой рынок: представлен флагман Пура 90с Pro Max

·30·Технологии
Huawei вернулась на мировой рынок: представлен флагман Пура 90с Pro Max

Китайский технологический гигант Huawei после долгого перерыва триумфально возвращается на мировой рынок смартфонов со своим новым флагманским устройством — Пура 90с Pro Max. Эта модель является первым глобальным устройством компании за последние годы, обладающим мощными техническими характеристиками, которые практически не отличаются от версии для внутреннего рынка Китая. По данным иксбт.ком, новый флагман претендует на то, чтобы превзойти конкурентов не только камерой, но и временем автономной работы и уровнем защиты. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главное преимущество смартфона проявляется в технологии дисплея. Устройство оснащено 6,9-дюймовым ОЛЭД-экраном с поддержкой разрешения ФХД+. Благодаря технологии ЛТПО частота обновления экрана динамически изменяется от 1 до 120 Hz, что обеспечивает как плавность изображения, так и энергоэффективность. Кроме того, способность отображать 1,07 миллиарда цветов и частота сенсорного опроса 300 Hz обеспечивают пользователю высококачественный визуальный опыт.

Возможности камеры и искусственный интеллект

Ожидается, что Huawei Пура 90с Pro Max станет настоящей находкой для фотолюбителей. Основная камера устройства состоит из 50-мегапиксельного сенсора с переменной диафрагмой ф/1.4–ф/4.0. Однако главной новинкой является 200-мегапиксельный перископический сенсор РЙЙБ, впервые примененный в индустрии. Этот модуль обеспечивает 4-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум. Система оптической стабилизации КИПА 7.0 гарантирует четкость изображения даже при максимальном приближении.

В процессе обработки изображений используются специальные алгоритмы искусственного интеллекта (AI) компании. Это позволяет сохранять детали при ночной съемке и в сложных условиях освещения. В качестве третьей камеры выбрана 40-мегапиксельная ультраширокоугольная линза. При видеосъемке доступна функция 20-кратного телезума, что создает большое удобство для любителей мобильной видеографии.

Показатели мощности и прочности

Внутри устройства установлен процессор Кирин 9030с, обеспечивающий высокую производительность. В вопросе автономности Huawei порадовала пользователей аккумулятором емкостью 6000 mAh. Среди современных флагманов такая большая емкость встречается редко. Смартфон поддерживает систему быстрой проводной зарядки мощностью 100 В и беспроводной — 80 В. Примечательно, что зарядное устройство на 100 В входит в комплект поставки.

Установлены новые стандарты безопасности и прочности. Корпус Пура 90с Pro Max защищен по стандартам ИП68 и ИП69. Это означает, что смартфон способен выдержать не только погружение в воду, но и воздействие струй воды под высоким давлением и температурой. Эта особенность делает его одним из самых надежных флагманов для использования в экстремальных условиях.

В настоящее время новая модель вышла на мировую арену через рынок Малайзии, и в скором времени ожидается старт продаж на Ближнем Востоке и в странах Европы. Выход этой модели на рынок Узбекистана также вызовет большой интерес среди любителей технологий, поскольку бренд Huawei прочно закрепился в нашей стране. Цена в Малайзии установлена на уровне около 1050 евро, что делает его прямым конкурентом моделей iPhone и Samsung в премиальном сегменте.

HuaweiСмартфонТехнологииФлагманPura 90s Pro Max
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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