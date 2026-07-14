Geely и Renault внедряют технологии суперкаров в массовые автомобили

Компания Хорсе Повертраин, созданная в рамках партнерства между Geely и Renault Груп, сделала революционный шаг в автомобильной промышленности. Компания представила новый тип гибридной силовой установки, использующей технологии, характерные для суперкаров. Эта технология служит для резкого повышения эффективности автомобилей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Главная особенность новой разработки — электродвигатель с «осевым потоком» (аксиал-флукс). В то время как современные электромобили и гибриды обычно оснащаются барабанными двигателями, мотор, предлагаемый Хорсе, имеет плоскую, дискообразную форму. Такая конструкция позволяет сделать двигатель гораздо более компактным и мощным.

Технологии суперкаров теперь в доступных моделях

По данным Хорсе Повертраин, новый двигатель на 46 процентов короче своих традиционных аналогов. Это позволяет легко размещать его в ограниченном пространстве автомобиля, в частности, в трансмиссии. Кроме того, он вырабатывает на 63 процента больше мощности, чем обычные двигатели аналогичного размера, и развивает в общей сложности 141 лошадиную силу.

Примечательно, что двигатели такого типа сегодня считаются большой редкостью и в основном используются в гиперкарах, таких как Ferrari 296 ГТБ, Lamborghini Ревуелто, или в топовых моделях Меркедес-АМГ. Однако Хорсе использует эту технологию не для скорости, а для экономии места и повышения энергоэффективности.

Метанол и система увеличения запаса хода

Новая силовая установка под названием «Д20» работает по принципу гибрида с увеличенным запасом хода (range-extender). 2,0-литровый атмосферный двигатель в составе системы не вращает колеса, а занимается исключительно выработкой электроэнергии. Самое интересное, что этот двигатель работает не на бензине, а на метаноле.

По расчетам компании, 19,6 литра метанола достаточно для полной зарядки аккумулятора емкостью 40 кВт⋅ч. Хотя метанол пока не получил широкого распространения на мировом рынке, в Китае интерес к этому виду топлива очень высок. Geely уже тестирует использование метанола в своих таксопарках и гоночных автомобилях.

По словам главы Хорсе Повертраин Матиаса Джаннини, переход на полностью электрические автомобили займет еще много времени. Поэтому компания ставит своей целью снижение вреда экологии с помощью гибридных технологий. Ожидается, что эта новая технология появится в моделях Geely и Renault в ближайшем будущем.