Адриен Рабьо: «У нас нет специального плана против Ламина Ямаля»

·28·Спорт
Адриен Рабьо: «У нас нет специального плана против Ламина Ямаля»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился своими мыслями перед полуфинальным матчем чемпионата мира против Испании. Опытный футболист на пресс-конференции заявил, что специального тактического плана по нейтрализации юной звезды «красной фурии» Ламина Ямаля не разрабатывалось. Ожидается, что эта встреча станет новой главой в непримиримом соперничестве двух команд последних лет. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, отношения между Адриеном Рабьо и Ламином Ямалем находятся в центре внимания футбольной общественности со времен Евро-2024. Тогда французский футболист раскритиковал юный талант, заявив, что для выхода в финал ему «нужно сделать еще больше». Однако Ямаль ответил на поле, забив супергол в ворота сборной Франции и выбив «Ле Блё» из турнира.

Тактический подход и командная игра

По сообщению издания Goal.com, на этот раз Адриен Рабьо высказался в более осторожном тоне. Он подчеркнул, что сборная Франции не допустит ошибки, сосредоточившись только на одном игроке. Было отмечено, что сборная Испании опасна своей командной игрой и разнообразием в атакующей линии.

«Специального плана против Ламина Ямаля нет. Мы готовимся не против одного игрока, а против всей сборной Испании. Их нападающие, контроль мяча и умение находить свободные зоны в штрафной площади на очень высоком уровне. Мы должны быть бдительны во всем этом», — сказал Рабьо.

В стане сборной Франции сейчас царит оптимистичное настроение. Команда прошла сложный путь до полуфинала и набрала пиковую физическую и психологическую форму. По словам Рабьо, хотя каждый игрок в составе уверен в своих силах, необходимо сохранять скромность по отношению к сопернику.

Прошлая критика и выводы

Когда журналисты напомнили Рабьо о его словах перед Евро-2024, он отнесся к ситуации спокойно. Полузащитник отметил, что не помнит точно своих слов, но если он так сказал, значит, это было его мнение на тот момент. В этот раз он делает упор больше на действия на поле, чем на психологическое давление.

Полуфинальный матч между Францией и Испанией пройдет на стадионе в Далласе. Эта игра имеет большое значение не только как путевка в финал, но и как столкновение двух разных футбольных школ. Борьба между техническим превосходством испанцев и атлетичной, дисциплинированной игрой французов определит победителя.

Для справки, Ламин Ямаль показывает отличные результаты в составе «Барселоны» и сборной в текущем сезоне. Несомненно, каждое его действие создает серьезные проблемы для защитников соперника. Франция, в свою очередь, полагается на опытную линию обороны и быстрые контратаки.

ФранцияИспанияЛамин ЯмальАдриен РабьоЧемпионат Мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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