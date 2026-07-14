Астон Вилла поставила точку в трансферных слухах между Эмилиано Мартинесом и Ювентусом

·35·Спорт
Астон Вилла поставила точку в трансферных слухах между Эмилиано Мартинесом и Ювентусом

Английский клуб «Астон Вилла» категорически опроверг сообщения о возможном переходе своего основного вратаря и звезды сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в Италию. В последние недели в европейских спортивных изданиях активно обсуждались слухи о том, что туринский «Ювентус» хочет заполучить опытного голкипера. Однако руководство бирмингемского клуба официально заявило, что не намерено отпускать своего лидера. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Директор по профессиональному футболу «Астон Виллы» Дамиан Видагани в интервью Goal.com подчеркнул, что 33-летний вратарь является одной из центральных фигур в проекте Унаи Эмери. По его словам, роль Мартинеса в планах клуба на следующий сезон незаменима, и никаких переговоров по его трансферу не ведется. Это заявление принесло болельщикам клуба долгожданное спокойствие.

Твердая позиция клуба

В своем комментарии для 365Скорес Видагани отметил, что будущее вратаря, известного по прозвищу «Дибу», находится в безопасности. «Он остается с нами, и у нас нет намерений продавать его этим летом. Команде нужны его самоотдача и огромный опыт. Он является важнейшим активом нашего проекта на следующий сезон», — добавил представитель клуба. Этим заявлением руководство «Астон Виллы» попыталось положить конец всем домыслам на трансферном рынке.

Стоит отметить, что ранее Sky Италиа распространяла информацию о том, что Мартинес якобы договорился с «Ювентусом» о трехлетнем контракте до 2029 года. Утверждалось даже, что бывший голкипер «Арсенала» согласился на понижение зарплаты ради переезда в Турин. Однако «Астон Вилла» заявила, что эти сведения не соответствуют действительности и не отражают официальную позицию клуба.

Значимость Мартинеса для команды

Эмилиано Мартинес считается одним из самых рейтинговых вратарей не только в «Астон Вилле», но и в мировом футболе. Тот факт, что он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и неоднократно признавался лучшим вратарем, еще больше укрепил его авторитет. Для бирмингемцев сохранение игрока такого уровня имеет решающее значение для достижения целей в Лиге чемпионов и национальном чемпионате в следующем сезоне.

«Ювентус» же, в свою очередь, продолжает поиски нового вратаря. Туринцы стремятся восстановить гегемонию в итальянской Серии А за счет омоложения состава и привлечения опытных лидеров. Однако ярлык «не продается», установленный «Астон Виллой», может вынудить итальянского гранда рассмотреть другие варианты. На данный момент Мартинес выглядит готовым остаться в Бирмингеме и добиваться успехов под руководством Унаи Эмери.

Астон ВиллаЭмилиано МартинесЮвентусТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
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