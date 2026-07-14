Ливерпуль близок к трансферу мексиканского таланта Хильберто Моры

·23·Спорт
Ливерпуль близок к трансферу мексиканского таланта Хильберто Моры

Английский клуб «Ливерпуль» ведет активные переговоры о трансфере новой звезды мексиканского футбола, 17-летнего Хильберто Моры. Полузащитник, признанный одним из самых талантливых подростков в мировом футболе, привлек внимание ведущих команд Европы своей яркой игрой. Опытный полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер также высказался об этом потенциальном трансфере. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью телеканалу Кларо Спортс Мак Аллистер прокомментировал слухи о возможном переходе молодого таланта на «Энфилд». Хотя аргентинский футболист заявил, что пока не владеет точной информацией, он высоко оценил интерес клуба. «Если его связывают с «Ливерпулем», значит, он действительно выдающийся игрок. Клубы такого уровня не выбирают кандидатов просто так», — подчеркнул Мак Аллистер.

Гонка среди европейских грандов

В борьбе за Хильберто Мору участвует не только «Ливерпуль», но и другой представитель Английской Премьер-лиги — «Арсенал». Также за действиями футболиста внимательно следят испанские гиганты «Реал Мадрид» и «Барселона». Ранее в этой гонке участвовал и «Манчестер Юнайтед», однако из-за того, что стоимость трансфера превысила 34 миллиона фунтов стерлингов (около 45 миллионов долларов), «красные дьяволы» решили отказаться от этого плана.

Мора, в настоящее время защищающий цвета мексиканского клуба «Тихуана», за короткое время успел провести 12 матчей за сборную. Его способность эффективно играть на разных позициях в центре поля и умение читать игру высоко оцениваются специалистами. Агент футболиста Рафаэла Пимента заявила, что намерена устроить своего клиента в наиболее подходящую и благоприятную для развития команду.

В ситуации с трансфером мексиканского таланта есть и некоторые юридические аспекты. Согласно правилам ФИФА, Мора не может подписать официальный контракт с зарубежным клубом до достижения 18-летия. Он достигнет совершеннолетия в октябре, что позволит «Ливерпулю» или другим претендентам заключить предварительное соглашение в зимнее трансферное окно или на следующий сезон.

Руководство «Ливерпуля» видит в Хильберто Море одного из будущих лидеров команды. Стратегия клуба по поиску молодых талантов и превращению их в звезд мирового уровня повышает вероятность осуществления этого трансфера. Если сделка будет успешно завершена, ожидается, что в ближайшие годы Мора станет одним из самых ярких легионеров АПЛ.

ЛиверпульХильберто МораТрансферАнглийская Премьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
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