Смотрите прямую трансляцию матча Франция — Испания на нашем сайте

·32·Спорт
Смотрите прямую трансляцию матча Франция — Испания на нашем сайте

В полуфинале плей-офф чемпионата мира встретятся сборные Франции и Испании. Встреча начнется 15 июля в 00:00 по ташкентскому времени. За ходом игры можно следить на нашем сайте с помощью текстовой онлайн-трансляции.

Матч Франция — Испания является одним из важнейших противостояний на пути к финалу турнира. Ожидается, что обе команды будут действовать по схеме 4-2-3-1. В составе сборной Франции на поле планируют выйти Майк Меньян, Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Люка Динь, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и Брэдли Барколя.

Ожидается, что Испания начнет матч в следующем составе: Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Алекс Баэна, Родри, Педри, Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.

В нашей текстовой онлайн-трансляции будут освещаться ключевые события матча. Информация о голах, опасных моментах, желтых карточках, заменах и решениях арбитра будет обновляться в режиме реального времени.

Прямая трансляция LIVE
23:33
Главным арбитром сегодняшнего матча назначен Иван Бартон.
23:33
Стали известны стартовые составы команд. Вы можете ознакомиться с ними в разделе деталей матча.
23:33
Добро пожаловать на текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Следите за всеми важными событиями на поле вместе с нами.
ФранцияИспанияМбаппеЯмальЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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