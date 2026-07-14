Решительный шаг Турции: суд выдал международный ордер на арест Нетаньяху

На фоне обострения политической и военной напряженности на Ближнем Востоке судебная система Турции приняла беспрецедентно жесткое решение в отношении руководства Израиля. 11-й Высший уголовный суд Стамбула постановил выдать международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с силовым перехватом международной флотилии, доставлявшей гуманитарную помощь в сектор Газа.

Zamin.уз представляет подробности этого громкого судебного решения и стоящие за ним обстоятельства.

Центр конфликта: гуманитарный конвой «Глобал Сумуд Флотилла»

Причиной этого международного судебного решения стали события, связанные с гуманитарной флотилией Глобал Сумуд Флотилла (ГСФ), которая пыталась доставить медицинскую и гуманитарную помощь мирным жителям, находящимся в блокаде в секторе Газа.

В обвинительном заключении, подготовленном прокуратурой Стамбула, действия израильских вооруженных сил подверглись резкой критике:

Заявление об обвинении: Действия Израиля в открытом море были расценены как явное и грубое нарушение основополагающих норм международного права.

Случаи насилия: Зафиксированы факты принудительной остановки судов, насильственного ареста мирных активистов и врачей, применения физического давления и обращения, унижающего человеческое достоинство.

В апреле текущего года прокуратура Стамбула объявила обвинительное заключение в отношении 35 человек, обвинив их в вооруженном захвате судов флотилии.

Требование пожизненного заключения и тысячелетних сроков

Турецкие прокуроры требуют для каждого из обвиняемых крайне суровых мер наказания. В частности, для каждого из них запрошено пожизненное лишение свободы, а также дополнительные сроки заключения, варьирующиеся от 1102 лет и 9 месяцев до 4596 лет.

В международном ордере, выданном стамбульским судом, на обвиняемых возлагается ответственность за следующие тяжкие преступления:

Преступления против человечности и геноцид; Незаконное лишение людей свободы; Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и пытки; Разбой и нанесение ущерба чужому имуществу; Незаконный захват транспортного средства.

В списке не только Нетаньяху: кто еще фигурирует?

В рамках данного уголовного дела обвиняются не только премьер-министр Израиля, но и практически вся военно-политическая элита страны. В список лиц, на которых выдан ордер, входят:

Биньямин Нетаньяху — премьер-министр Израиля;

Исраэль Кац — министр обороны;

Йоав Галант — бывший министр обороны;

Итамар Бен-Гвир — министр национальной безопасности;

Эяль Замир — генеральный директор министерства обороны (в тексте указан как начальник Генштаба) и другие высокопоставленные военные.

Израильские официальные лица считают эти обвинения абсолютно беспочвенными и полностью их отвергают. Несмотря на это, ожидается, что данное решение стамбульского суда станет серьезным препятствием для передвижения израильского руководства на международной арене и его дипломатических контактов.