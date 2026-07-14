Правительство Украины ушло в отставку: серьезное испытание для нового кабмина перед зимой...
На политической арене Украины произошли крупные перемены: Верховная рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с этим решением в отставку уходит и правительство страны, однако до назначения нового премьер-министра государственное управление будет осуществляться в переходном режиме.
258 депутатов поддержали отставку
В украинском парламенте состоялось голосование по вопросу ухода Юлии Свириденко с поста премьер-министра. По данным «Суспильне», за ее отставку проголосовали 258 депутатов.
Согласно законодательству Украины, в случае отставки премьер-министра в отставку уходит и весь кабинет министров. По этой причине вместе со Свириденко свои полномочия слагает и состав Кабинета министров.
Это стало очередным случаем смены главы правительства за время президентства Зеленского.
Новый премьер-министр может быть избран 16 июля
Украинские депутаты планируют избрать нового премьер-министра 16 июля. Сообщается, что до назначения нового руководителя правительством будет временно управлять вице-премьер Денис Шмыгаль.
Вопрос
Текущее состояние
Ушедший в отставку руководитель
Депутаты, поддержавшие решение
258 человек
Статус правительства
полная отставка
Временное управление
Денис Шмыгаль
Голосование по новому премьеру
ожидается 16 июля
Этот процесс для Украины — не просто рядовая кадровая перестановка. Страна находится в условиях войны, под давлением энергетических рисков и подготовки к зиме.
Что сказала Свириденко?
Накануне отставки Юлия Свириденко подчеркнула, что одной из главных задач правительства было выживание зимой в условиях постоянных атак со стороны России.
«Как и год назад, главной задачей правительства будет выживание зимой в условиях постоянных атак России. В прошлом году русские тоже хотели нас заморозить. У них это не получилось», — заявила она.
По ее словам, Украина утвердила планы по обеспечению стабильности всех регионов для подготовки к предстоящей зиме, и они реализуются ежедневно.
Правительство, проработавшее меньше года
Свириденко возглавляла правительство Украины менее года. Она вступила в должность премьер-министра в середине июля 2025 года.
За этот короткий период ее правительство было вынуждено работать одновременно по нескольким направлениям: экономика тыла, энергетика, международная помощь, инфраструктура и подготовка к зиме.
В условиях войны должность премьер-министра означает не только экономическое управление, но и задачу по сохранению внутренней стабильности страны.
Кто может стать новым премьер-министром?
В украинской прессе упоминается несколько кандидатов на пост нового премьер-министра. Среди них наиболее активно обсуждается кандидатура главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого.
По данным Reuters, в числе возможных кандидатов также значатся Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и Сергей Корецкий.
Возможный кандидат
Текущий статус
Сергей Корецкий
глава «Нафтогаза»
Денис Шмыгаль
вице-премьер-министр
Михаил Федоров
высокопоставленный чиновник правительства
На данный момент имя нового премьер-министра официально не подтверждено. Поэтому основное решение может быть озвучено в парламенте 16 июля.
Вопрос вокруг должности посла в США
Украинская пресса пишет, что Свириденко была предложена должность посла Украины в США. Однако она пока не объявила о своем окончательном решении по этому предложению.
Эта должность считается очень важной для Украины, поскольку США остаются одним из главных политических, военных и финансовых партнеров Киева.
Если Свириденко будет отправлена в Вашингтон, это может означать не завершение ее политической карьеры, а, наоборот, переход на стратегическое направление.
Почему эта отставка важна?
Украина сейчас действует одновременно по нескольким сложным направлениям: фронт, экономика, энергетика и внешняя помощь.
В такой ситуации смена правительства посылает два сигнала.
С одной стороны, это может указывать на то, что команда Зеленского хочет обновить управление и перейти к новой стратегии. С другой стороны, в условиях войны любые политические изменения усиливают вопросы относительно стабильности.
Особенно учитывая, что тема подготовки к зиме уже стала для Украины жизненно важным вопросом.
Зима — первый экзамен для нового правительства
Кто бы ни стал новым премьер-министром, одним из самых больших испытаний для него станет сохранение энергетической системы и управление в зимний период.
В условиях продолжающихся ударов России по энергетической инфраструктуре приоритетной задачей государства остается поддержание стабильного тепло-, электро- и водоснабжения в каждом регионе.
Проще говоря, для нового правительства на первом месте стоит не «программа 100 дней», а вопрос: «Как мы переживем зиму?»
В Украине начинается новый политический этап
Отставка Юлии Свириденко показывает, что в политической системе Украины начался новый этап. Правительство сменится, будет выбран новый премьер-министр, и основные задачи, стоящие перед Киевом, будут перераспределены.
Однако суть ситуации не меняется: война продолжается, зима приближается, а международная помощь и внутренняя стабильность остаются для Украины критически важными.
Теперь главный вопрос заключается в следующем: сможет ли новый премьер-министр обеспечить Украине оперативное и жесткое управление, необходимое перед зимой?
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