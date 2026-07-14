Правительство Украины ушло в отставку: серьезное испытание для нового кабмина перед зимой...

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Правительство Украины ушло в отставку: серьезное испытание для нового кабмина перед зимой...

На политической арене Украины произошли крупные перемены: Верховная рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с этим решением в отставку уходит и правительство страны, однако до назначения нового премьер-министра государственное управление будет осуществляться в переходном режиме.

258 депутатов поддержали отставку

В украинском парламенте состоялось голосование по вопросу ухода Юлии Свириденко с поста премьер-министра. По данным «Суспильне», за ее отставку проголосовали 258 депутатов.

Согласно законодательству Украины, в случае отставки премьер-министра в отставку уходит и весь кабинет министров. По этой причине вместе со Свириденко свои полномочия слагает и состав Кабинета министров.

Это стало очередным случаем смены главы правительства за время президентства Зеленского.

Новый премьер-министр может быть избран 16 июля

Украинские депутаты планируют избрать нового премьер-министра 16 июля. Сообщается, что до назначения нового руководителя правительством будет временно управлять вице-премьер Денис Шмыгаль.

Вопрос

Текущее состояние

Ушедший в отставку руководитель

Юлия Свириденко

Депутаты, поддержавшие решение

258 человек

Статус правительства

полная отставка

Временное управление

Денис Шмыгаль

Голосование по новому премьеру

ожидается 16 июля

Этот процесс для Украины — не просто рядовая кадровая перестановка. Страна находится в условиях войны, под давлением энергетических рисков и подготовки к зиме.

Что сказала Свириденко?

Накануне отставки Юлия Свириденко подчеркнула, что одной из главных задач правительства было выживание зимой в условиях постоянных атак со стороны России.

«Как и год назад, главной задачей правительства будет выживание зимой в условиях постоянных атак России. В прошлом году русские тоже хотели нас заморозить. У них это не получилось», — заявила она.

По ее словам, Украина утвердила планы по обеспечению стабильности всех регионов для подготовки к предстоящей зиме, и они реализуются ежедневно.

Правительство, проработавшее меньше года

Свириденко возглавляла правительство Украины менее года. Она вступила в должность премьер-министра в середине июля 2025 года.

За этот короткий период ее правительство было вынуждено работать одновременно по нескольким направлениям: экономика тыла, энергетика, международная помощь, инфраструктура и подготовка к зиме.

В условиях войны должность премьер-министра означает не только экономическое управление, но и задачу по сохранению внутренней стабильности страны.

Кто может стать новым премьер-министром?

В украинской прессе упоминается несколько кандидатов на пост нового премьер-министра. Среди них наиболее активно обсуждается кандидатура главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого.

По данным Reuters, в числе возможных кандидатов также значатся Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и Сергей Корецкий.

Возможный кандидат

Текущий статус

Сергей Корецкий

глава «Нафтогаза»

Денис Шмыгаль

вице-премьер-министр

Михаил Федоров

высокопоставленный чиновник правительства

На данный момент имя нового премьер-министра официально не подтверждено. Поэтому основное решение может быть озвучено в парламенте 16 июля.

Вопрос вокруг должности посла в США

Украинская пресса пишет, что Свириденко была предложена должность посла Украины в США. Однако она пока не объявила о своем окончательном решении по этому предложению.

Эта должность считается очень важной для Украины, поскольку США остаются одним из главных политических, военных и финансовых партнеров Киева.

Если Свириденко будет отправлена в Вашингтон, это может означать не завершение ее политической карьеры, а, наоборот, переход на стратегическое направление.

Почему эта отставка важна?

Украина сейчас действует одновременно по нескольким сложным направлениям: фронт, экономика, энергетика и внешняя помощь.

В такой ситуации смена правительства посылает два сигнала.

С одной стороны, это может указывать на то, что команда Зеленского хочет обновить управление и перейти к новой стратегии. С другой стороны, в условиях войны любые политические изменения усиливают вопросы относительно стабильности.

Особенно учитывая, что тема подготовки к зиме уже стала для Украины жизненно важным вопросом.

Зима — первый экзамен для нового правительства

Кто бы ни стал новым премьер-министром, одним из самых больших испытаний для него станет сохранение энергетической системы и управление в зимний период.

В условиях продолжающихся ударов России по энергетической инфраструктуре приоритетной задачей государства остается поддержание стабильного тепло-, электро- и водоснабжения в каждом регионе.

Проще говоря, для нового правительства на первом месте стоит не «программа 100 дней», а вопрос: «Как мы переживем зиму?»

В Украине начинается новый политический этап

Отставка Юлии Свириденко показывает, что в политической системе Украины начался новый этап. Правительство сменится, будет выбран новый премьер-министр, и основные задачи, стоящие перед Киевом, будут перераспределены.

Однако суть ситуации не меняется: война продолжается, зима приближается, а международная помощь и внутренняя стабильность остаются для Украины критически важными.

Теперь главный вопрос заключается в следующем: сможет ли новый премьер-министр обеспечить Украине оперативное и жесткое управление, необходимое перед зимой?

УкраинаЮлия СвириденкоДенис ШмыгальВерховная РадаЗеленский
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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